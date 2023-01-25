Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:33
В центре Ленинского района Новосибирска, на площади Маркса, завершено строительство еще одного торгового комплекса. В первую очередь, 6-этажное здание притягивает взгляд своей необычной архитектурой.
Название ТЦ, "Грани", отсылает к конструктивным решениям экстерьера. Ребристый зеркальный фасад, выполненный из огромных стеклянных треугольников, заметно выделяет строение из общего архитектурного комплекса площади Маркса.
В здании предусмотрен отдельный вход в метро, который соединен со станцией "Площадь Маркса" подземным переходом. Правда, зачем было делать дополнительный вход, если в 10 метрах работает давно существующий, непонятно.
Со стороны остановки общественного транспорта "Магазин Кристалл" к действующему входу в метрополитен можно попасть через проход между зданиями "Граней" и надземной парковки. Его потолок отделан зеркальными паннелями.
Новый ТЦ построен на месте 2-этажного торгового павильона, который работал здесь с 90-х годов. На первом этаже был продуктовый рынок, на втором торговали одеждой и ширпотребом. Он носил название "Гранит", после по-соседству был построен стационарный многоэтажный ТЦ с таким же названием. В числе владельцев ООО "Гранит", которое им управляет, и построило ТЦ "Грани", люди, близкие к общественному фонду "Общее дело".
Предполагается, что ТЦ "Грани" начнет работу в марте 2023 года. Кто будет якорным арендатором, владельцы пока не говорят. Ранее сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита.
ТЦ "Грани" стал восьмым торговым комплексом на площади Маркса, Он хоть и выделяется архитектурой по сравнению, например, с ТЦ "Версаль", который расположен напротив, но такое скопление торговых точек на одной площади - явный перебор.
Ранее в центре площади Маркса располагалась гигантская барахолка, после ее ликвидации многие продавцы ушли в помещения построенных на главной площади Левобережья торговых комплексов.
В итоге значительную часть площади занимают торговые центры, из-за которых практически не видно самой площади. И это место как было барахолкой, так суть его и не изменилась, разве что условия торговли стали более цивилизованными.
А в будущем на месте снесенного ДК "Сибсельмаш" в центре площади появятся несколько корпусов апарт-отеля с деловыми помещения и конечно же, торговыми площадями.