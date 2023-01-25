atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Необычный стеклянный ТЦ достроили на площади Маркса: смотрим фото комплекса

Сегодня, 06:29
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На этом месте раньше работал двухэтажный торговый павильон из 90-х

В Новосибирске построили стеклянный ТЦ: он расположен на площади Маркса

6-этажный торговый комплекс "Грани" сдан на площади Маркса в Новосибирске. Здание необычной архитектуры странно смотрится в окружении других ТЦ и лишь подчеркивает статус главной площади Левобережья, как гигантской барахолки

В центре Ленинского района Новосибирска, на площади Маркса, завершено строительство еще одного торгового комплекса. В первую очередь, 6-этажное здание притягивает взгляд своей необычной архитектурой.

Проект здания разработан компанией "АрхиГрад", его площадь более 12.5 тысяч квадратных метров

Название ТЦ, "Грани", отсылает к конструктивным решениям экстерьера. Ребристый зеркальный фасад, выполненный из огромных стеклянных треугольников, заметно выделяет строение из общего архитектурного комплекса площади Маркса.

Стеклянные грани эффектно подсвечиваются ночью

В здании предусмотрен отдельный вход в метро, который соединен со станцией "Площадь Маркса" подземным переходом. Правда, зачем было делать дополнительный вход, если в 10 метрах работает давно существующий, непонятно.

Проектная пропускная способность этого входа в метрополитен - до 20 тысяч человек в час

Со стороны остановки общественного транспорта "Магазин Кристалл" к действующему входу в метрополитен можно попасть через проход между зданиями "Граней" и надземной парковки. Его потолок отделан зеркальными паннелями.

Несмотря на зеркальный потолок, в переходе темновато и людям, страдающим клаустрофобией, может быть некомфортно

Новый ТЦ построен на месте 2-этажного торгового павильона, который работал здесь с 90-х годов. На первом этаже был продуктовый рынок, на втором торговали одеждой и ширпотребом. Он носил название "Гранит", после по-соседству был построен стационарный многоэтажный ТЦ с таким же названием. В числе владельцев ООО "Гранит", которое им управляет, и построило ТЦ "Грани", люди, близкие к общественному фонду "Общее дело". 

В павильоне любили покупать продукты пенсионеры из соседних домов

Предполагается, что ТЦ "Грани" начнет работу в марте 2023 года. Кто будет якорным арендатором, владельцы пока не говорят. Ранее сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита.

Пока внутри еще идут отделочные работы

ТЦ "Грани" стал восьмым торговым комплексом на площади Маркса, Он хоть и выделяется архитектурой по сравнению, например, с ТЦ "Версаль", который расположен напротив, но такое скопление торговых точек на одной площади - явный перебор.

Новый ТЦ в прямом смысле слова окружен другими торговыми комплексами.Новый ТЦ в прямом смысле слова окружен другими торговыми комплексами.
С одной стороны "Версаль", с другой - ТЦ "Александровский"С одной стороны "Версаль", с другой - ТЦ "Александровский"
С третьей стороны новый ТЦ "подпирает" торговый комплекс "Гранит"С третьей стороны новый ТЦ "подпирает" торговый комплекс "Гранит"
Новый ТЦ в прямом смысле слова окружен другими торговыми комплексами.

Ранее в центре площади Маркса располагалась гигантская барахолка, после ее ликвидации многие продавцы ушли в помещения построенных на главной площади Левобережья торговых комплексов. 

Часть торговцев осталась в настационарных павильонах

В итоге значительную часть площади занимают торговые центры, из-за которых практически не видно самой площади. И это место как было барахолкой, так суть его и не изменилась, разве что условия торговли стали более цивилизованными.

Власти общали избавить площадь от нестационарных торговых объектов, но они продолжают работать

А в будущем на месте снесенного ДК "Сибсельмаш" в центре площади появятся несколько корпусов апарт-отеля с деловыми помещения и конечно же, торговыми площадями.

Офисное здание "Сан Сити", примыкающее к одноименному торговому комплексу - высотная доминанта площади Маркса.
Читайте также:
Как сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохойВ Новосибирске на площади Маркса в два раза взлетят цены за парковкуПавильоны у метро на площади Маркса в Новосибирске безжалостно сносят
#Артем Шершнев#ТЦ#Площадь Маркса#Новостройка#Город#Новосибирск
Подпишитесь
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
Вчера, 08:41
Клиника на Бали держит сибирячку в коме в заложниках и отказывает в антибиотиках
Сегодня, 07:10
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Вчера, 03:25
Баннеры с герлз-бендом Lead Horizon из Новосибирска появились в Москве
Сегодня, 02:01
Уход Макдональдса не перекрыл санкции и пандемию: фастфуд "Дядя Денер" банкротится
Вчера, 14:26