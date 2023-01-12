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В Новосибирске на площади Маркса в два раза взлетят цены за парковку

Сегодня, 04:58
Фото: atas.info
Речь идет о парковке со стороны торгового комплекса

В Новосибирске парковка на площади Маркса поднимет цены в два раза

В Ленинском районе Новосибирска автомобильная парковка на Маркса станет дороже в два раза.

Новосибирцев предупредили, что с 15 января-2023 парковка на площади Карла Маркса в ТК «Гранит» станет дороже. Стоимость оплаты стоянки в час поднимется с 50 до 100 рублей.

Однако не всем автомобилистам пришлись данные изменения по вкусу. Некоторые водители намерены даже отказаться от такой услуги.

«Да это настоящий грабеж. Такое удачное место было, ближе машины просто не поставить – либо все занято, либо запрещено», - посетовал сибиряк Иван Б.
Новая остановка возле ТК «Гранит» завтра начнет работать
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Напомним, что с 23 декабря начала работать новая остановка общественного транспорта «Метро «Площадь Маркса» возле ТК «Гранит».

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск
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