Новая остановка возле ТК «Гранит» завтра начнет работать
Сегодня, 13:38
Фото: телеграм-канал Мэрия Новосибирска
В Новый год - с новой остановкой
В Новосибирской области появилась новая остановка — «Метро «Площадь Маркса»
С завтрашнего дня начнет функционировать новая остановка общественного транспорта «Метро «Площадь Маркса»
Новая остановка общественного транспорта, которая вводится в эксплуатацию 23 декабря, называется «Метро «Площадь Маркса» и имеет собственный адрес — улица Титова, 1а/1стр.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации.
«Остановка транспортных средств маршрутов и посадка/высадка пассажиров на этом остановочном пункте будет проводиться согласно схеме, утвержденной управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска», — говориться в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Новосибирском метрополитене изменится режим работы в новогоднюю ночь, подробности раскрыли в мэрии города.