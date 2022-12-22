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Новая остановка возле ТК «Гранит» завтра начнет работать

Сегодня, 13:38
Фото: телеграм-канал Мэрия Новосибирска
В Новый год - с новой остановкой

В Новосибирской области появилась новая остановка — «Метро «Площадь Маркса»

С завтрашнего дня начнет функционировать новая остановка общественного транспорта «Метро «Площадь Маркса»
Новая остановка общественного транспорта, которая  вводится в эксплуатацию 23 декабря, называется «Метро «Площадь Маркса» и имеет собственный адрес — улица Титова, 1а/1стр.
 Об этом сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации. 
«Остановка транспортных средств маршрутов и посадка/высадка пассажиров на этом остановочном пункте будет проводиться согласно схеме, утвержденной управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска», — говориться в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Новосибирском метрополитене изменится режим работы в новогоднюю ночь, подробности раскрыли в мэрии города.
#Транспорт#Город#Новосибирск#Остановка#Открытие
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