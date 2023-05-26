Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Салон сотовой связи Megafon/Yota заработал на первом этаже торгового комплекса «Грани» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Таким образом, в помещение ТЦ въехали первые арендаторы.
Строительство торгового центра необычной формы было завершено в январе 2023, тогда владельцы говорили, что комплекс заработает в марте. Сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита. Но в первый весенний месяц ТЦ продолжал оставаться пустым, а позже появились новости, что он распахнет свои двери для покупателей 1 июня. Собственники рассказывали, что торговые площади уже арендовали ювелирный магазин и магазин косметики, а также оптика.
По информации от владельцев, сдана часть помещений с первого по третий этаж. Четвертый этаж площадью более 2700 квадратных метров сдан полностью, пятый этаж с выходами на террасу пока не вызвал интереса арендаторов.
Стоимость аренды помещений в ТЦ «Грани» колеблется от 1 до 6 тысяч рублей за квадратный метр и устанавливается индивидуально. Например, сейчас собственник предлагает в аренду помещение площадью 100 квадратных метров на первом этаже с офисной отделкой и отдельных входом с улицы за 524 000 рублей в месяц плюс залог в размере стоимости двухмесячной аренды (1, 048 млн рублей). А 200 квадратных метров с отделкой на 3 этаже обойдется уже в 400 000 рублей в месяц с залогом.
Эти ставки заметно выше, чем в уже существующем ТЦ «Гранит» по адресу площадь Маркса,5, который расположен в нескольких десятках метров и принадлежит тем же собственникам. Например, помещение на 1 этаже с отдельным входом, офисной отделкой и площадью 130 кв. м. сдают за 390 000 рублей в месяц с залогом, равным стоимости одного месяца аренды.
Учитывая этот фактор, как и то, что новый ТЦ «Грани» стал восьмым крупным торговым центром на площади Маркса, можно предположить, что открытие «Граней» затягивается из-за нехватки арендаторов.
Новый ТЦ построен на месте 2-этажного торгового павильона, который работал здесь с 90-х годов. На первом этаже был продуктовый рынок, на втором торговали одеждой и ширпотребом. Он носил название «Гранит», после рядом был построен стационарный многоэтажный ТЦ с таким же названием. В числе владельцев ООО «Гранит», которое им управляет, и построило ТЦ «Грани», люди, близкие к общественному фонду "Общее дело".
По данным системы СПАРК, ООО «Гранит» зарегистрировано еще в 1992 году, в качестве сферы деятельности компании указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 2022 год ООО «Гранит» закончило с чистым убытком немногим более 11 млн рублей. По интегральным показателям компании присвоен высокий индикатор риска.
23,05% компании принадлежит Евгению Тарасову, который так же является владельцем трети легендарного спортивно-профессионального клуба «Успех». Еще 23,04% «Гранита» владеет Сергей Трубников, президент регионального фонда «Общее дело» и директор спортивной школы по карате, которая зарегистрирована по одному адресу с клубом «Успех».