Строительство торгового центра необычной формы было завершено в январе 2023, тогда владельцы говорили, что комплекс заработает в марте. Сообщалось, что на этажах организуют торговые площади ярмарочного типа и разместят заведения общепита. Но в первый весенний месяц ТЦ продолжал оставаться пустым, а позже появились новости, что он распахнет свои двери для покупателей 1 июня. Собственники рассказывали, что торговые площади уже арендовали ювелирный магазин и магазин косметики, а также оптика.