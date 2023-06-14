atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Изображение материала

Новосибирцы выстроились очередь в храм к мощам Георгия Победоносца

14 июня 2023, 12:07
Фото: Полина Симакова / atas.info
Очередь у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске к мощам Георгия Победоносца.
Мощи Георгия Победоносца в Новосибирске второй день — приехали с ковчегом из Омска в рамках акции «Всероссийский молебен о победе», чтобы приложиться к мощам и принять участие в молитвах, новосибирцы стоят в очереди у Вознесенского кафедрального собора.

Часть левой кисти Георгия Победоносца прибыла в Новосибирск 13 июня. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим встречал ковчег с мощами вместе с представителями духовенства и прихожанами. Вчера, сегодня и завтра в Вознесенском кафедральном соборе проходят молебны с песнопениями великомученику Георгию. Храм не вместил всех желающих поклониться святыне, чтобы приложиться к мощам и поучаствовать в совместной молитве, новосибирцы выстроились в очередь у дверей.

Священнослужитель Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников произнес речь о том, что важно молиться не только о личных нуждах, но и об общем деле, о победе, потому что есть вещи важнее, чем собственное благополучие. Тем не менее, обратиться к святому с личными проблемами не возбраняется, но сейчас пришло время вспомнить о том, что всех нас объединяет, помолиться за здравие и силу русского воинства. Ради этого люди идут в храм и ждут, когда подойдет их очередь, тем более, что уже завтра вечером мощи с ковчегом отправятся в Барнаул.

В Новосибирск прибудет ковчег святого Георгия Победоносца: от чего защищает
Узнать подробнее

С какими молитвами можно обратиться к Святому Георгию Победоносцу, читайте в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Собор#Мощи#Верующие#Общество#Культура#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19
18 августа 2022, 09:44
В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев выслушал обвинительный приговор
Сегодня, 02:59
Чем продуктовые магазины «травят» новосибирцев: трансжиры, аспартам и пальмовое масло
Сегодня, 07:47
Топ-10 блогеров-миллионников из Новосибирска: от безумных экспериментов до голых тел
Вчера, 10:42
Как отразится паводок на Алтае на бюджетном отдыхе новосибирцев
Сегодня, 07:36
Китайские самосвалы оказались небезопасными
Вчера, 10:49