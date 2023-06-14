Священнослужитель Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников произнес речь о том, что важно молиться не только о личных нуждах, но и об общем деле, о победе, потому что есть вещи важнее, чем собственное благополучие. Тем не менее, обратиться к святому с личными проблемами не возбраняется, но сейчас пришло время вспомнить о том, что всех нас объединяет, помолиться за здравие и силу русского воинства. Ради этого люди идут в храм и ждут, когда подойдет их очередь, тем более, что уже завтра вечером мощи с ковчегом отправятся в Барнаул.