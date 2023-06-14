Опубликованное в группе АСТ-54 Вконтакте фото вызывает удивление — странный мужчина в шортах почему-то оказался на проезжей части в наручниках. Как сообщают очевидцы в комментариях, его машину остановили и она перегородила дорогу, что и стало причиной пробки.