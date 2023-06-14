Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Опубликованное в группе АСТ-54 Вконтакте фото вызывает удивление — странный мужчина в шортах почему-то оказался на проезжей части в наручниках. Как сообщают очевидцы в комментариях, его машину остановили и она перегородила дорогу, что и стало причиной пробки.
На фото также видно, что рядом с мужчиной стоят сотрудники ДПС и обсуждают ситуацию, ничего не предпринимая, чтобы поднять задержанного.
В Новосибирске под суд попали два сотрудника ДПС, «простившие» друга на Infinity, нарушившего ПДД.