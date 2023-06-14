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Ползающий у машины ДПС мужчина в наручниках стал причиной пробки на Бердском шоссе

14 июня 2023, 09:44
Фото: Группа Вконтакте АСТ-54
На Бердском шоссе по странной причине образовалась пробка
На Бердском шоссе в сторону Новосибирска в районе Матвеевки образовалась автомобильная пробка. Причиной мог стать мужчина в наручниках.

Опубликованное в группе АСТ-54 Вконтакте фото вызывает удивление — странный мужчина в шортах почему-то оказался на проезжей части в наручниках. Как сообщают очевидцы в комментариях, его машину остановили и она перегородила дорогу, что и стало причиной пробки.

На фото также видно, что рядом с мужчиной стоят сотрудники ДПС и обсуждают ситуацию, ничего не предпринимая, чтобы поднять задержанного.

Фото: АСТ-54 Вонтакте
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#Ольга Храмушкина#ДТП#Пробка#ДПС#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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