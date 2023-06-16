Согласно российскому законодательству, начать работать человек может с того момента, как ему исполнится четырнадцать лет. Сначала это будет только легкий труд — при условии, что он не помешает юному гражданину учиться. Кроме того, для оформления потребуется разрешение родителей или органов опеки.