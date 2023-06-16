Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Возможность самостоятельно зарабатывать является важным этапом взросления и становления личности человека. При этом цели у подростков могут быть самые разные: одни хотят иметь побольше денег на карманные расходы, другие — финансово помочь близким, а кто-то копит на новый компьютер или учебу за границей.
Родителям же, в свою очередь, не следует препятствовать желанию сына или дочери подработать на летних каникулах. Однако взрослым стоит проследить, чтобы все было в рамках закона или чтобы их дети не нарвались на нечистых на руку дельцов, пользующихся неопытностью юных соискателей.
В настоящее время существует немало сфер деятельности, куда новосибирскому школьнику или студенту можно устроиться на лето без какого бы то ни было опыта. Самыми распространенными вариантами для подработки на лето могут стать следующие вакансии:
В России существуют две основные системы оплаты труда: повременная и сдельная. Соответственно, работодатели могут выдавать зарплату ежедневно, еженедельно, ежемесячно или по факту выполненной работы. Ежедневную плату часто получают курьеры, промоутеры, упаковщики (сборщики) товаров, разнорабочие, реже — продавцы и кассиры.
В любом случае, каким бы способом компания-работодатель ни планировала рассчитываться с подростком за проделанную работу, это обязательно должно быть отражено в трудовом договоре.
Согласно российскому законодательству, начать работать человек может с того момента, как ему исполнится четырнадцать лет. Сначала это будет только легкий труд — при условии, что он не помешает юному гражданину учиться. Кроме того, для оформления потребуется разрешение родителей или органов опеки.
По достижении пятнадцатилетнего возраста подросток получает право самостоятельно заключать трудовой договор. По объему и сложности выполняемой работы здесь также накладываются определенные ограничения. Кроме того, необходимо наличие у подростка аттестата об общем образовании.
В шестнадцать — семнадцать лет молодые россияне могут работать по трудовому договору с неполной нагрузкой. Право же начать вести полноценную трудовую деятельность человек получает лишь после того, как ему исполнится восемнадцать.
Чаще всего подросткам с четырнадцати лет предлагают несложную работу по раздаче рекламных материалов. Ребята же постарше могут рассчитывать на более ответственные вакансии — например, курьера, вожатого или аниматора.
Согласно статье 310 Трудового кодекса РФ, надомники — это «лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет».
Таким образом, под надомной работой подразумевается, что сотрудник выполняет определенную деятельность только из дома. Например, он может шить, вязать, собирать ручки и сувениры, изготавливать упаковку или любую другую продукцию, принимать или совершать звонки, отвечать на электронные письма и др.
В трудовом договоре такого сотрудника обязательно прописываются место работы (то есть его место жительства) и вид деятельности, а также оговаривается обеспечение со стороны работодателя материалами и оборудованием (опционально). Зарплата у надомника, как правило, сдельная, но бывают и исключения.
К примеру, в Новосибирской области студентам предлагаются такие варианты работы на дому, как оператор call-центра, сотрудник службы поддержки, оператор-консультант, менеджер по продажам, специалист по вводу данных и даже «хранитель счастья пользователей в финтех-сервисы».
В отличие от надомной работы при удаленном сотрудничестве человек может работать из любого места. Например, новосибирский студент или подросток может трудоустроиться в любую иногороднюю компанию, где для него найдется подходящая вакансия.
Чаще всего удаленно предлагают работу, связанную с написанием или набором текстов, администрированием соцсетей, обработкой фотографий и др.
Новосибирские студенты и подростки могут находить вакансии на таких специализированных сайтах, как:
Как правило, на всех российских сайтах по поиску работы можно выбрать свой город или же подыскивать варианты трудоустройства по всей стране — для удаленной работы. Для этого нужно зарегистрироваться и опубликовать свое резюме, однако в некоторых случаях откликнуться на вакансию можно и без размещения последнего.
Кроме того, на ряде специализированных онлайн-ресурсов, помогающих гражданам трудоустроиться, в процессе поиска можно также отметить пункты «Вакансия доступна для соискателей старше 14 лет», «Без опыта», «Студентам» и др., чтобы система показала именно нужные соискателю предложения.
К сожалению, сейчас практически во всех сферах деятельности можно встретить людей, которые всеми правдами и неправдами стремятся обогатиться за чужой счет, и рынок труда не исключение. Чтобы не нарваться на мошенника или нечестного работодателя, необходимо в процессе поиска работы соблюдать некоторые несложные правила.
В частности, как рассказал сайту hh.ru адвокат Роман Яковлев, прежде всего, соискателю необходимо обратить внимание на сам текст вакансии — логичен ли он, есть ли грамматические ошибки и т. д.
Следующим шагом будет оценка уровня зарплаты по отношению к обязанностям. То есть неоправданно высокая сумма за пару — тройку часов работы может стать тревожным маркером, как и недостаточная информация по вакансии, а также обещание менеджера по телефону озвучить всю конкретику на собеседовании.
При подписании трудового договора необходимо внимательно его изучить. Несовершеннолетнему работнику по закону не может быть установлен испытательный срок, он также не может нести полную материальную ответственность. После оформления должен появиться соответствующий приказ, с которым сотрудника знакомят под роспись.
«По моему опыту ситуации, которые чаще всего доходят до суда, — это когда работника не оформляют на работу в течение длительного срока. Стоит сразу прояснить главные вопросы с работодателем: официальная ли у вас зарплата, как и когда будет оформлен трудовой договор. Важно тщательно проверить все документы, которые вы будете подписывать», — отмечает Яковлев.
В числе наиболее распространенных схем обмана со стороны нечестных работодателей — невыплата зарплаты или выплата в недостаточной сумме под надуманными предлогами, а также требование внести предоплату за предоставляемые материалы, трудоустройство или обучение.
Кроем того, соискателя могут попросить выполнить объемное тестовое задание, на которое уйдут часы, с оговоркой, что оно не будет оплачено — например, написать полноценную статью. Все перечисленные выше случаи могут стать причиной отказа от сотрудничества с данным работодателем и поиска другой вакансии.