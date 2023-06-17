Водитель 1982 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, сбил двух девочек, которые шли по обочине навстречу движения. Сбив детей, водитель врезался в дерево. Прибывший на место аварии отряд ДПС зафиксировал наличие алкоголя у мужчины в крови. Авария произошла возле дома 168 на ул. Зеленой в Октябрьском районе Новосибирска.