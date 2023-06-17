Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
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Updated Сегодня, 03:20
Водитель 1982 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, сбил двух девочек, которые шли по обочине навстречу движения. Сбив детей, водитель врезался в дерево. Прибывший на место аварии отряд ДПС зафиксировал наличие алкоголя у мужчины в крови. Авария произошла возле дома 168 на ул. Зеленой в Октябрьском районе Новосибирска.
Дети 2006 и 2010 года рождения доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Полная картина произошедшего устанавливается. Водителю за вождение без прав и в состоянии опьянения грозит административный арест до 15 суток или штраф до 30 тыс. рублей.
При ремонте резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске погиб рабочий, еще несколько человек пострадали.