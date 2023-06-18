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Infinity столкнулась с маршруткой в Новосибирске

18 июня 2023, 03:34
Фото: АСТ-54 Вконтакте
В Октябрьском районе на перекрестке Воинской и Дунайской улиц автомобиль марки Infinity въехал в маршрутное такси.

Водитель Infinity на перекрестке Дунайской и Воинской въехал в бок маршрутного такси. На месте аварии был замечен реанимобиль. Позднее стало известно, что в аварии никто не пострадал.

Информация об аварии появилась в паблике АСТ-54 Вконтакте. Комментаторы обсудили стиль вождения водителей маршрутных такси и пришли к выводу, что в аварии, скорее всего, виноваты оба водителя.

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#Ольга Храмушкина#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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