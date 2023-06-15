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Массовое ДТП с грузовиком и BMW произошло в Новосибирске

15 июня 2023, 05:05
Фото: 1MI
ДТП произошло 15 июня

В Новосибирске произошло массовое ДТП с грузовиком и BMW на Станционной

В Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием грузовика, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

На Станционной улице произошло массовое ДТП с участием грузовика, BMW X3 и Kia Rio. По информации группы «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте, столкновение произошло около Экспоцентра в сторону города.

По словам очевидцев, из-за аварии на дороге образовалась пробка, так как функционировала только одна полоса. Информации о пострадавших не поступала, но известно, что на месте дежурил автомобиль реанимации.

В комментариях новосибирцы предположили, что ДТП произошло из-за того, что первый автомобиль резко затормозил, в результате чего собрал «паровозик».

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#Эмилия Губарева#ДТП#18+#Транспорт#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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