Массовое ДТП с грузовиком и BMW произошло в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
На Станционной улице произошло массовое ДТП с участием грузовика, BMW X3 и Kia Rio. По информации группы «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте, столкновение произошло около Экспоцентра в сторону города.
По словам очевидцев, из-за аварии на дороге образовалась пробка, так как функционировала только одна полоса. Информации о пострадавших не поступала, но известно, что на месте дежурил автомобиль реанимации.
В комментариях новосибирцы предположили, что ДТП произошло из-за того, что первый автомобиль резко затормозил, в результате чего собрал «паровозик».