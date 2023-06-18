В Новосибирской области в пятиэтажке рухнули межкомнатные стены

Пол и межкомнатные стены обвалились в одной из квартир пятиэтажки в Татарске под Новосибирском. Инцидент произошел утром 18 июня на улице Чехова, 96.

В квартире одного из жильцов часть межкомнатных стен обрушилась, а пол рухнул в подвал. Представители районной администрации уже заявили, что предоставили маневренное жилье собственникам. Отмечается, что никто в этом ЧП не пострадал. Жителям также могут оказать финансовую помощь. Данный дом был построен в 1981 году. Причина обрушения пола и стен выясняется. Напомним, ранее стена рухнула у здания семейного общежития в Новосибирске. Ей оперативно заделали. Сквозняком разрушило стену общежития в Кировском районе Новосибирска Узнать подробнее