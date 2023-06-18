В Новосибирской области в пятиэтажке рухнули межкомнатные стены

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В квартире одного из жильцов часть межкомнатных стен обрушилась, а пол рухнул в подвал. Представители районной администрации уже заявили, что предоставили маневренное жилье собственникам.
Отмечается, что никто в этом ЧП не пострадал. Жителям также могут оказать финансовую помощь.
Данный дом был построен в 1981 году. Причина обрушения пола и стен выясняется.
Напомним, ранее стена рухнула у здания семейного общежития в Новосибирске. Ей оперативно заделали.