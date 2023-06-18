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В Новосибирской области в пятиэтажке рухнули межкомнатные стены

18 июня 2023, 11:09
Фото: Администрация Татарского района
Пол и межкомнатные стены обвалились в одной из квартир пятиэтажки в Татарске под Новосибирском. Инцидент произошел утром 18 июня на улице Чехова, 96.

В квартире одного из жильцов часть межкомнатных стен обрушилась, а пол рухнул в подвал. Представители районной администрации уже заявили, что предоставили маневренное жилье собственникам.

Отмечается, что никто в этом ЧП не пострадал. Жителям также могут оказать финансовую помощь.

Данный дом был построен в 1981 году. Причина обрушения пола и стен выясняется.

Напомним, ранее стена рухнула у здания семейного общежития в Новосибирске. Ей оперативно заделали.

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#Алина Шефер#Обрушение#Дом#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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