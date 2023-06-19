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Мальчик получил перелом грудины на картинге в Новосибирске

19 июня 2023, 12:27
Фото: 1MI
Школьник серьезно пострадал, катаясь на картинге в Новосибирске. Об этом рассказала мама мальчика на сервисе «Фламп».

С ее слов ребенок посещал картинг на улице Мичурина. Ему не выдали шлем и форму и когда он врезался в покрышки, получил травму.

«Удар был очень сильный. За покрышками стояли плиты. Сын заплакал», — рассказала мама пострадавшего.

Сотрудники организации не смогли оказать мальчику первую помощь. Мама увезла ребенка в больницу, где у него выявили перелом грудины. В полиции уже в курсе об этом инциденте.

«Обращение поступило. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», -уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Мальчик также пройдет экспертизу. В компании, где произошло это ЧП, от комментариев отказались.

#Алина Шефер#Дети#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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