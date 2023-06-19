Мальчик получил перелом грудины на картинге в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
С ее слов ребенок посещал картинг на улице Мичурина. Ему не выдали шлем и форму и когда он врезался в покрышки, получил травму.
«Удар был очень сильный. За покрышками стояли плиты. Сын заплакал», — рассказала мама пострадавшего.
Сотрудники организации не смогли оказать мальчику первую помощь. Мама увезла ребенка в больницу, где у него выявили перелом грудины. В полиции уже в курсе об этом инциденте.
«Обращение поступило. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», -уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Мальчик также пройдет экспертизу. В компании, где произошло это ЧП, от комментариев отказались.