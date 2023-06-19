Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Утром в субботу, 24 июня, состоится церемония возложения цветов к памятнику одного из основателей Новосибирска Тихомирова Н. М. на Заельцовском кладбище. Начало в 10:00.
С 15:30 по 22:30 начнется самый масштабный фестиваль «VK Fest» с участием знаменитых певцов и танцоров в парке «Арена». Выступят на сцене Баста и Анастасия Ивлеева. А Егор Дружинин, Александр Тронов и Владислав Ананьев проведут танцевальные мастер-классы на площади Ленина.
Также на площади Ленина в 17:00 приготовят огромнейший торт в честь Дня города Новосибирска. В это время по Красному проспекту пройдет плац-парад. Из других городов страны к нам приедут духовые оркестры, а также конный оркестр из Тувы.
В 18:00 стартует международный фестиваль цветов. Улица Ленина снова станет пешеходной и ее украсят цветочными композициями и арками под четыре времени года.
Во второй день празднования, 25 июня, горожан и гостей мегаполиса ждут на Михайловской набережной. Утреннюю зарядку с сибиряками проведет единственная женщина космонавт Роскосмоса Анна Кикина. После на территории откроют десятки игровых и спортивных площадок для семей с детьми.
В 12:00 на набережной соберутся самые именитые шеф-повара Новосибирска, чтобы приготовить рекордное количество биточков из сибирской щуки. Тем временем в парке «Арена» пройдут фестивали «Город поет» и «Город танцует».
Кроме того, праздничные программы, концерты, выставки, квесты, турниры состоятся на различных площадках — музеях, библиотеках, в парках — во всех районах Новосибирска.