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Подростки разгромили заброшенный автосалон Toyota в Новосибирске

19 июня 2023, 10:26
Фото: «Подслушано Золотая Нива» во «ВКонтакте»
Дети разгромили бывший автосалон Тойота в Новосибирске
Жители Новосибирска обратили внимание на ужасный вид здания бывшего автосалона Toyota около ТРЦ «Сибирский Молл». С их слов там обитают подростки, которые все крушат внутри и снаружи.
«Ужасно выглядит заросший участок с двумя газонами у автосалона, рядом с центром города, около Сибирского Молла. Неужели тоже проданный участок под застройку?», — пишут горожане в группе «Подслушано Золотая Нива» во «ВКонтакте».
Фото: 2ГИС

Среди ухоженных газонов и благоустроенных двориков на Фрунзе, 236 находится заброшенное здание с панорамными окнами. В середине нулевых годов в нем располагался салон автомобилей «Тойота». Когда его закрыли, территорию облюбовали подростки.

«Здание уже много лет хотят снести, ищут нового владельца, чтобы под застройку отдать. А пока там веселятся дети. Они крушат все вокруг, портят стены граффити, разбивают стекла, топчут газоны. Это здание портит вид нашей улицы», — поделилась мнением с Atas.info сибирячка Татьяна.
Фото: «Подслушано Золотая Нива» во «ВКонтакте»

Местные жители негодуют — в прошлом году они не видели такого бардака. По их мнению, участок должны привести в порядок представители администрации района и мэрии.

#Заброшенное здание#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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