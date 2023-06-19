Подростки разгромили заброшенный автосалон Toyota в Новосибирске

Жители Новосибирска обратили внимание на ужасный вид здания бывшего автосалона Toyota около ТРЦ «Сибирский Молл». С их слов там обитают подростки, которые все крушат внутри и снаружи.

«Ужасно выглядит заросший участок с двумя газонами у автосалона, рядом с центром города, около Сибирского Молла. Неужели тоже проданный участок под застройку?», — пишут горожане в группе «Подслушано Золотая Нива» во «ВКонтакте». Фото: 2ГИС Среди ухоженных газонов и благоустроенных двориков на Фрунзе, 236 находится заброшенное здание с панорамными окнами. В середине нулевых годов в нем располагался салон автомобилей «Тойота». Когда его закрыли, территорию облюбовали подростки. «Здание уже много лет хотят снести, ищут нового владельца, чтобы под застройку отдать. А пока там веселятся дети. Они крушат все вокруг, портят стены граффити, разбивают стекла, топчут газоны. Это здание портит вид нашей улицы», — поделилась мнением с Atas.info сибирячка Татьяна. Фото: «Подслушано Золотая Нива» во «ВКонтакте» Местные жители негодуют — в прошлом году они не видели такого бардака. По их мнению, участок должны привести в порядок представители администрации района и мэрии.