В Новосибирске две недели ищут 19-летнюю девушку со шрамом на брови

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
«Девушка ушла из дома в Заельцовском районе 7 июня и не вернулась. По словам родных, нуждается в медицинской помощи», — сообщила Atas.info руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.
Сейчас волонтеры активно распространяют ориентировку Анны в СМИ и соцсетях, обзванивают больницы. Судя по приметам, у девушки есть шрам на левой брови, ее рост — 154 см, худая, волосы темно-русые.
Была одета в белый топ, черные джинсовые шорты и босоножки.