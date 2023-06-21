Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как сообщили читатели группы АСТ-54 Вконтакте строительство павильонов у дома №163/9 на улице Бориса Богаткова планируется уже два года. Жители были категорически против, собирали собрание и подписи. Но как пишет читатель «Сейчас выясняется, что некий депутат из мэрии дал разрешение. И у жителей есть подозрения, что их подписи просто подделали в протоколах собрания».
Теперь вместо вида на деревья у жителей дома будет вид на крыши павильонов, кроме того, деревья защищали дома от пыли, которая летит с дороги.
Жители Нижней Ельцовки боролись за сохранение деревьев и обращались в Прокуратуру, чтобы остановить вырубку.