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На Бориса Богаткова снова рубят деревья: жители возмущены

21 июня 2023, 07:23
Фото: Группа Вконтакте АСТ-54
Жители улицы Бориса Богаткова пожаловались на вырубку деревьев.
Вырубка деревьев перед домом 163/9 производится для установки павильонов, жители близлежащих домов жалуются.

Как сообщили читатели группы АСТ-54 Вконтакте строительство павильонов у дома №163/9 на улице Бориса Богаткова планируется уже два года. Жители были категорически против, собирали собрание и подписи. Но как пишет читатель «Сейчас выясняется, что некий депутат из мэрии дал разрешение. И у жителей есть подозрения, что их подписи просто подделали в протоколах собрания».

Теперь вместо вида на деревья у жителей дома будет вид на крыши павильонов, кроме того, деревья защищали дома от пыли, которая летит с дороги.

Жители Нижней Ельцовки перекрывают проезд и просят Москву остановить вырубку сосен
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Жители Нижней Ельцовки боролись за сохранение деревьев и обращались в Прокуратуру, чтобы остановить вырубку.

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Деревья#Вырубка#Общество#Экология
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