Как сообщили читатели группы АСТ-54 Вконтакте строительство павильонов у дома №163/9 на улице Бориса Богаткова планируется уже два года. Жители были категорически против, собирали собрание и подписи. Но как пишет читатель «Сейчас выясняется, что некий депутат из мэрии дал разрешение. И у жителей есть подозрения, что их подписи просто подделали в протоколах собрания».