Центру Новосибирска необходимо комплексное обновление: Губернатор дал ряд поручений

К новому зданию Театра Афанасьева через дорогу от обновлённого сквера будет вести «зебра». Отремонтируют тротуары по улицам Советская и Максима Горького. Со стороны Краеведческого музея также стартуют работы — по обновлению музейной лестницы. Вопрос нехватки средств на проведение данных работ Губернатор обсудил с руководством музея, министерства культуры региона сегодня во время совещания и заявил: на ближайшей сессии Законодательного собрания соответствующая поправка будет предложена ко внесению в бюджет.