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Published Сегодня, 11:38

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Плац-парад духовых оркестров стал главным событием открытия Дня города Новосибирска

24 июня 2023, 11:38
Фото: кадр с камеры видеонаблюдения
Духовые оркестры выступили в Новосибирске
Выступление духовых оркестров проходит на площади Ленина, где отмечают День города Новосибирска 24 июня 2023 года. Это было самое главное и зрелищное событие на открытии праздника.

Гости столицы Сибири и горожане насладились плац-парадом духовых оркестров. Музыканты сыграли на тубе, тромбоне и трубе известные произведения и промаршировали по площадке.

Сначала выступили оркестранты в парадной красной форме, потом вышел военный духовой коллектив в белом. А вот долгожданный конный оркестр из Тывы выйдут к зрителям позже.

Напомним, сейчас в парке «Арена» продолжается VK Fest. Перед сибиряками уже выступил Масленников и Джарахов. А на площади Ленина готовят рекордный праздничный торт, который раздадут бесплатно.

#Алина Шефер#Оркестр#День города#День города 2023 в Новосибирске#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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