Плац-парад духовых оркестров стал главным событием открытия Дня города Новосибирска

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Гости столицы Сибири и горожане насладились плац-парадом духовых оркестров. Музыканты сыграли на тубе, тромбоне и трубе известные произведения и промаршировали по площадке.
Сначала выступили оркестранты в парадной красной форме, потом вышел военный духовой коллектив в белом. А вот долгожданный конный оркестр из Тывы выйдут к зрителям позже.
Напомним, сейчас в парке «Арена» продолжается VK Fest. Перед сибиряками уже выступил Масленников и Джарахов. А на площади Ленина готовят рекордный праздничный торт, который раздадут бесплатно.