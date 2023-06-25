Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В 2022 от осложнений, вызванных сахарным диабетом, в регионе скончалось 348 человек — на 89% больше, чем в 2021 году. При этом почти вдвое выросло количество умерших пациентов, которые не нуждались в постоянных инъекциях инсулина.
Всего в прошлом году врачи зафиксировали в Новосибирской области 106,9 тыс. человек с диагнозом сахарный диабет, это на 1,9% больше, чем годом ранее, сообщает издание РБК-Новосибирск со ссылкой на данные Новосибирскстата.
Как отмечает руководитель общественной организации «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина, одной из причин роста смертности от сахарного диабета может быть заражение COVID-19 на фоне заболевания сахарным диабетом. Такое сочетание крайне негативно влияет на организм, говорит активистка. Кроме того, многие пациенты безответственно относятся к своему здоровью и пренебрегают необходимой терапией, подчеркивает Смолина.