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В Новосибирской области резко выросла смертность от сахарного диабета

25 июня 2023, 08:03
Фото: 1MI
Одной из причин роста смертности стал коронавирус
За 2022 год в Новосибирской области от последствий заболевания сахарным диабетом умерло на 89% больше людей, чем годом ранее

В 2022 от осложнений, вызванных сахарным диабетом, в регионе скончалось 348 человек — на 89% больше, чем в 2021 году. При этом почти вдвое выросло количество умерших пациентов, которые не нуждались в постоянных инъекциях инсулина.

Всего в прошлом году врачи зафиксировали в Новосибирской области 106,9 тыс. человек с диагнозом сахарный диабет, это на 1,9% больше, чем годом ранее, сообщает издание РБК-Новосибирск со ссылкой на данные Новосибирскстата.

Как отмечает руководитель общественной организации «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина, одной из причин роста смертности от сахарного диабета может быть заражение COVID-19 на фоне заболевания сахарным диабетом. Такое сочетание крайне негативно влияет на организм, говорит активистка. Кроме того, многие пациенты безответственно относятся к своему здоровью и пренебрегают необходимой терапией, подчеркивает Смолина.

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#Пациенты#Смертность#Диабет#Здоровье#Новосибирск
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