Бойко и Пирогова — на выход: сбежавшие за границу депутаты потеряли мандаты

Понятно, что в долгосрочных заграничных «командировках» им было не до выполнения депутатских полномочий — прекрывались отписками и помощниками. Также «беглецы» решили, что смогут «делегировать» третьим лицам подписывать за себя документы в рамках ежегодной отчетности по доходам, расходам и имущественным обязательствам. В итоге две независимых экспертизы выявили поддельные подписи на обязательных уведомлениях о совершении сделок за год, которые к тому же были сданы позже установленных законом сроков и, понятно, без личного присутствия депутатов.