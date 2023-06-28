Бойко и Пирогова — на выход: сбежавшие за границу депутаты потеряли мандаты

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Оба депутата сейчас находятся за границей. Сергей Бойко, бывший глава новосибирского штаба Навального*, сбежал из России в 2021 году. Пирогова — в 2022-м, после того, как на нее завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Теперь уже экс-депутатка, цинично глумившаяся над погибшими участниками СВО, объявлена в межгосударственный розыск.
Понятно, что в долгосрочных заграничных «командировках» им было не до выполнения депутатских полномочий — прекрывались отписками и помощниками. Также «беглецы» решили, что смогут «делегировать» третьим лицам подписывать за себя документы в рамках ежегодной отчетности по доходам, расходам и имущественным обязательствам. В итоге две независимых экспертизы выявили поддельные подписи на обязательных уведомлениях о совершении сделок за год, которые к тому же были сданы позже установленных законом сроков и, понятно, без личного присутствия депутатов.
В связи с выявленными фактами прокуратура направила в горсовет представление с требованием лишить Бойко и Пирогову мандатов за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Специальная комиссия горсовета подтвердила все факты нарушений.
С формулировкой «в связи с утратой доверия» Бойко и Пирогова лишены мандатов депутатов Совета депутатов города Новосибирска и могут продолжать свой заграничный вояж. До определенного времени, конечно.
Как подчеркнул, комментируя принятое решение, спикер горсовета Дмитрий Асанцев, помимо грубого нарушения антикоррупционного законодательства указанными депутатами, они оба, достаточно давно покинув страну, как большинство представителей навальнистов, совершенно не работали на своих избирательных округах, не принимали участие в сессиях горсовета, работе комиссий, не вели прием граждан. «По сути, они занимаются только критикой и поливанием грязью города Новосибирска и России», — отметил Дмитрий Асанцев.
Решения о прекращении депутатских полномочий Сергея Бойко и Хельги Пироговой вступит в силу 4 июля текущего года. Это связано с необходимостью завершить все трудовые обязательства в отношении помощников депутатов.
*Признан экстремистской организацией