Когда вернется жара в Новосибирск: погода на июль 2023 года — дожди продолжатся

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
По данным Западно-Сибирского УГМС, 30 июня похолодает до +8°C утром, днем воздух прогреется до +20 в областном центре. В районах региона может потеплеть до +23°C. Синоптики обещают дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.
Уже 1 и 2 июля в регион вернутся теплые дни. Столбики термометра начнут подниматься ежедневно до +21…+25 градусов. Но при этом возможны небольшие дожди.
Gismeteo прогнозирует жару до +25°C без осадков до 4 июля. А после обещают постоянные грибные дожди — это значит будет жарко до +29. Ветер составит всего 5 м/с.
А вот сервис «Яндекс.Погода» о дождях вовсе не сообщает. По их данным первую неделю июля будет аномально жарко до +30 по Цельсию. Во второй декаде ожидаются кратковременные дожди местами, а в третьей снова потепление без осадков.