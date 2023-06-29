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Когда вернется жара в Новосибирск: погода на июль 2023 года — дожди продолжатся

29 июня 2023, 07:54
Фото: 1MI
В последние дни первого летнего месяца ожидаются сильные бури, ливни и холода до +10 …+19 градусов в Новосибирске. А когда вернется жара? — смотрим прогноз погоды на июль.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 30 июня похолодает до +8°C утром, днем воздух прогреется до +20 в областном центре. В районах региона может потеплеть до +23°C. Синоптики обещают дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.

Уже 1 и 2 июля в регион вернутся теплые дни. Столбики термометра начнут подниматься ежедневно до +21…+25 градусов. Но при этом возможны небольшие дожди.

Gismeteo прогнозирует жару до +25°C без осадков до 4 июля. А после обещают постоянные грибные дожди — это значит будет жарко до +29. Ветер составит всего 5 м/с.

А вот сервис «Яндекс.Погода» о дождях вовсе не сообщает. По их данным первую неделю июля будет аномально жарко до +30 по Цельсию. Во второй декаде ожидаются кратковременные дожди местами, а в третьей снова потепление без осадков.

#Алина Шефер#Город#Погода на неделю#Новосибирск#Новосибирская область#Дожди
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