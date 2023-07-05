Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
В Новосибирске 7 июля на Ивана Купалу сложно остаться сухим, повсеместно дети и подростки стараются облить прохожих водой. С водяными пистолетами в автомобилях в этот день ездят даже взрослые, стоит открыть окно на светофоре, как риск оказаться мокрым резко повышается.
В связи с особой любовью новосибирцев к этому празднику МКУ «Горфонтан» планирует отключить ряд фонтанов, чтобы избежать купания в фонтанах. Где именно будут отключены фонтаны, неизвестно, но фонтан в Центральном парке будет работать.