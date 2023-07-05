В связи с особой любовью новосибирцев к этому празднику МКУ «Горфонтан» планирует отключить ряд фонтанов, чтобы избежать купания в фонтанах. Где именно будут отключены фонтаны, неизвестно, но фонтан в Центральном парке будет работать.