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В день Ивана Купалы в Новосибирске отключат не все фонтаны — где будут работать

5 июля 2023, 02:20
Фото: Антон Засимов / 1MI
Дети любят подземные фонтаны и купаются в них не только на Ивана Купалу

В Новосибирске в день Ивана Купалы МКУ «Горфонтан» отключит фонтаны

День Ивана Купалы новосибирцы очень активно отмечают обливаниями водой. В связи с этим МКУ «Горфонтан» планирует отключить ряд фонтанов, чтобы не допустить купания и обливания водой из фонтанов.

В Новосибирске 7 июля на Ивана Купалу сложно остаться сухим, повсеместно дети и подростки стараются облить прохожих водой. С водяными пистолетами в автомобилях в этот день ездят даже взрослые, стоит открыть окно на светофоре, как риск оказаться мокрым резко повышается.

В связи с особой любовью новосибирцев к этому празднику МКУ «Горфонтан» планирует отключить ряд фонтанов, чтобы избежать купания в фонтанах. Где именно будут отключены фонтаны, неизвестно, но фонтан в Центральном парке будет работать.

#Ольга Храмушкина#Праздник#Фонтан#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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