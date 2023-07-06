В Новосибирске психолога принудили к труду за фейки о ВС РФ

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Напомним, Ирина попала под суд после того, как написала комментарий об армии России в социальной сети 25 марта 2022 года. К ней пришли силовики, провели обыск и задержание.
Недавно прошло судебное заседание. Женщине, которая работает психологом, назначили исправительные работы сроком на 9 месяцев.
При этом сама сибирячка с решением суда не согласна. По ее мнению, она не писала ничего негативного в сторону армии.