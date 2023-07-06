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Published Сегодня, 13:05

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В Новосибирске психолога принудили к труду за фейки о ВС РФ

6 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Психолога осудили за фейки о ВС РФ в Новосибирске
Психолога Ирину Толмачеву приговорили к 9 месяцам исправительных работ за распространение фейков о ВС РФ в Новосибирске. О наказании женщина уведомила своих подписчиков в соцсети.

Напомним, Ирина попала под суд после того, как написала комментарий об армии России в социальной сети 25 марта 2022 года. К ней пришли силовики, провели обыск и задержание.

Недавно прошло судебное заседание. Женщине, которая работает психологом, назначили исправительные работы сроком на 9 месяцев.

При этом сама сибирячка с решением суда не согласна. По ее мнению, она не писала ничего негативного в сторону армии.

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#Общество#Суд#Армия#Дискредитация#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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