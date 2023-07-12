Терапевт из Новосибирска: Как распознать мононуклеоз, которым заболела Анна Щербакова

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Мононуклеоз называют болезнью поцелуев, это инфекционное заболевание действительно передается воздушно-капельным путем. Ротовая полость является входными воротами для этой инфекции, которая поражает внутренние органы — селезенку, печень, лимфоузлы. Самая частая причина — заражение 4-м типом герпеса, вирусом Эпштейна-Барр.
Признаками заболевания являются высокая температура, лихорадка, слабость, болезнь может дать осложнения на органы пищеварения. Фигуристка Анна Щербакова рассказала изданию Sport24, что заразилась мононуклеозом. К вирусу наиболее восприимчивы люди со слабым иммунитетом или ослабленным тренировками организмом, возможно, поэтому фигуристка столкнулась с этой болезнью. Из-за сильной слабости продолжать тренировки во время болезни и в восстановительный период не рекомендуется.
Врач терапевт «Клиники восстановления здоровья» в новосибирском Академгородке Марина Демидова рассказала о том, как свести к минимуму возможность заразиться мононуклеозом:
«Чтобы не заразиться мононуклеозом, важно следить за соблюдением личной гигиены, очень тщательно подходить к выбору половых партнеров. Вирус передается через слюну, его также можно получить через контакт с кровью, в том числе, при переливании крови, если материал был недостаточно хорошо проверен».
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