Терапевт из Новосибирска: Как распознать мононуклеоз, которым заболела Анна Щербакова

Признаками заболевания являются высокая температура, лихорадка, слабость, болезнь может дать осложнения на органы пищеварения. Фигуристка Анна Щербакова рассказала изданию Sport24, что заразилась мононуклеозом. К вирусу наиболее восприимчивы люди со слабым иммунитетом или ослабленным тренировками организмом, возможно, поэтому фигуристка столкнулась с этой болезнью. Из-за сильной слабости продолжать тренировки во время болезни и в восстановительный период не рекомендуется.