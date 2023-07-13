atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Изображение материала

Сотрудники новосибирской клиники «1+1» вышли на пикет против выселения из здания

13 июля 2023, 06:30
Фото: 1MI
Судебные приставы выгнали людей из клиники

В Новосибирске бывшие сотрудники клиники «1+1» вышли на пикет

В Новосибирске прошел пикет сотрудников частной клиники «1+1». Люди протестуют против выселения из здания судебными приставами.

Как сообщает «НГС Новосибирск», протестная акция состоялась вечером среды возле театра «Глобус». Сотрудники медицинского учреждения вышли в центр города с плакатами. Порядок обеспечивали сотрудники полиции.

Медики протестуют против незаконного, на их взгляд, выселения персонала из клиники «1+1» судебными приставами. Сейчас многие из них находятся без работы, только часть из них устроилась по схожему профилю. Попасть в клинику не могут и пациенты.

Выселение медперсонала и пациентов из клиники «1+1» произошло в конце июня. Судебные приставы удалили людей из здания и опечатали его. Причиной этого стала задолженность перед арендодателем.

Новый поворот в скандале вокруг клиники «1+1» — медики могут вернуться в помещения
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские прокуроры займутся судебными приставами, выселившими персонал «1+1»
#Общество#Новосибирск#Александр Ляхов#Пикет#Судебные приставы
Подпишитесь
«Русь» и «Барсы»: министр спорта назвал участников авиашоу-2023 в Новосибирске
Вчера, 10:01
Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип
Сегодня, 03:01
Суд признал вице-мэра Новосибирска Артема Скатова виновным в клевете
Вчера, 06:54
Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»
Сегодня, 04:44
В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Вчера, 03:23
«Кричат и рвутся»: гинеколог из Новосибирска рассказала, как рожают школьницы
Вчера, 11:25