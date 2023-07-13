Сотрудники новосибирской клиники «1+1» вышли на пикет против выселения из здания

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как сообщает «НГС Новосибирск», протестная акция состоялась вечером среды возле театра «Глобус». Сотрудники медицинского учреждения вышли в центр города с плакатами. Порядок обеспечивали сотрудники полиции.
Медики протестуют против незаконного, на их взгляд, выселения персонала из клиники «1+1» судебными приставами. Сейчас многие из них находятся без работы, только часть из них устроилась по схожему профилю. Попасть в клинику не могут и пациенты.
Выселение медперсонала и пациентов из клиники «1+1» произошло в конце июня. Судебные приставы удалили людей из здания и опечатали его. Причиной этого стала задолженность перед арендодателем.