В Новосибирске появились панорамомобили «Яндекс»

По словам оператора Артема Ахмадеева, автомобиль с камерой движется по Новосибирску со скоростью не более 20 км/ч. Магистрали снимают в две стороны. Потом эти кадры склеивают в панорамы другие специалисты, пишут «Новосибирские новости».