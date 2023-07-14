В Новосибирске появились панорамомобили «Яндекс»

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Представители компании пояснили, что «Яндекс.Карты» обновляю каждые три года. И вот настало время запечатлеть новые виды мегаполиса.
По словам оператора Артема Ахмадеева, автомобиль с камерой движется по Новосибирску со скоростью не более 20 км/ч. Магистрали снимают в две стороны. Потом эти кадры склеивают в панорамы другие специалисты, пишут «Новосибирские новости».
Также по улицам города ежедневно ходят пешие сотрудники с камерами в рюкзаках. Они нужны там, куда машина не проедет.
Карта «Яндекс» обновится через три месяца. Новосибирцы смогут виртуально погулять по дорогам и дворикам — кто-то даже может найти себя.