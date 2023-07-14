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Published Сегодня, 13:13

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В Новосибирске появились панорамомобили «Яндекс»

14 июля 2023, 13:13
Фото: 1MI
Панорамомобили «Яндекс» начали кататься по Новосибирску
Автомобили «Яндекс» с огромными камерами на крышах появились на улицах Новосибирска. Это панорамомобили, которые, как можно догадаться по названию, снимают панорамы города для онлайн карты сервиса.

Представители компании пояснили, что «Яндекс.Карты» обновляю каждые три года. И вот настало время запечатлеть новые виды мегаполиса.

По словам оператора Артема Ахмадеева, автомобиль с камерой движется по Новосибирску со скоростью не более 20 км/ч. Магистрали снимают в две стороны. Потом эти кадры склеивают в панорамы другие специалисты, пишут «Новосибирские новости».

Также по улицам города ежедневно ходят пешие сотрудники с камерами в рюкзаках. Они нужны там, куда машина не проедет.

Карта «Яндекс» обновится через три месяца. Новосибирцы смогут виртуально погулять по дорогам и дворикам — кто-то даже может найти себя.

#Алина Шефер#Яндекс#Карта#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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