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В Новосибирске родители высказались о массовом увольнении учителей в школе №82

14 июля 2023, 06:41
Фото: 1MI
Родители учеников школы №82 в Новосибирске прокомментировали увольнение учителей
Родители учеников школы №82 в Новосибирске прокомментировали увольнение учителей. По их мнению, педагоги вместо обучения детей тратили время на забастовку против нового директора.

Напомним, недавно стало известно, что из школы №82 за короткий период времени уволились около 12 учителей. Поговаривают, что скандал назрел из-за прихода нового директора Ольги Прасоловой.

Родители не смогли обойти стороной эту ситуацию так, как из-за конфликта сотрудников школы страдали их дети. Но стоит отметить, одни решили поддержать ушедших педагогов, другие встали на сторону директора.

Мама одного из учеников рассказала «Прецеденту», что вместо обучения школьников учителя занимались самопиаром и в их уходе она не видит трагедии. С ее слов, при бывшем директоре педагоги сталкивали детей лбами, пропускали уроки из-за личных дел и разных конкурсов.

А сейчас учителя подогревают внимание к себе в соцсетях, в интервью журналистам. Многим родителям это не понравилось, и они решили поддерживать директора Ольгу Прасолову. Они довольны, что в школе появился человек, который следит за порядок и успеваемостью учеников.

Экс-директор школы № 82 высказалась о массовом увольнении учителей в Новосибирске
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#Алина Шефер#Учителя#Школа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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