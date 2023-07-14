В Новосибирске родители высказались о массовом увольнении учителей в школе №82

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Напомним, недавно стало известно, что из школы №82 за короткий период времени уволились около 12 учителей. Поговаривают, что скандал назрел из-за прихода нового директора Ольги Прасоловой.
Родители не смогли обойти стороной эту ситуацию так, как из-за конфликта сотрудников школы страдали их дети. Но стоит отметить, одни решили поддержать ушедших педагогов, другие встали на сторону директора.
Мама одного из учеников рассказала «Прецеденту», что вместо обучения школьников учителя занимались самопиаром и в их уходе она не видит трагедии. С ее слов, при бывшем директоре педагоги сталкивали детей лбами, пропускали уроки из-за личных дел и разных конкурсов.
А сейчас учителя подогревают внимание к себе в соцсетях, в интервью журналистам. Многим родителям это не понравилось, и они решили поддерживать директора Ольгу Прасолову. Они довольны, что в школе появился человек, который следит за порядок и успеваемостью учеников.