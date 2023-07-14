В Новосибирске родители высказались о массовом увольнении учителей в школе №82

А сейчас учителя подогревают внимание к себе в соцсетях, в интервью журналистам. Многим родителям это не понравилось, и они решили поддерживать директора Ольгу Прасолову. Они довольны, что в школе появился человек, который следит за порядок и успеваемостью учеников.