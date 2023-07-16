Новосибирец предупреждают о мощной буре до 30 м/с на следующей неделе

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, понедельник, 17 июля, начнется с +11…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +28 и при этом обрушится на горожан мощнейший ветер до 30 м/с.
Во вторник, 18 июля, днем будет чуть жарче — до +29°C. В целом день пройдет без неблагоприятных погодных явлений. Местами возможны небольшие дожди, а ветер составит всего 14 м/с.
Дождь обещает сервис Gismeteo в четверг, 20 июля. Столбики термометра в этот день достигнут +28°C, а ветер разгонится лишь до 7 м/с.
«Яндекс.Погода» прогнозирует похолодание до +25 градусов в субботу и воскресенье, 22 и 23 июля. Сервис обещает в выходные уже сильный ливень с грозой. Ветер достигнет 9 м/с.