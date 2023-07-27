Андрей Травников обозначил задачи по развитию общественного транспорта Новосибирска

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Губернатор обозначил основные акценты при развитии рынка муниципальных перевозок — это ремонт и реконструкция базы, обновление парка, повышение уровня комфорта для пассажиров. «Ситуация в 2019 году была близкой к катастрофической, когда муниципальные предприятия по автобусным перевозкам закрывали не более 7,5 процентов всего объёма, были разрушенные базы и очень изношенный парк. Сегодня это цифра доведена до 30%, база и парк постоянно обновляются. Перевозки — рынок конкурентный, не стои́т задача занять его целиком, но 30% — это минимальный порог для муниципальных предприятий, а вообще — лучше 50%. Я не раз говорил, что задача по обновлению подвижного состава общественного транспорта в Новосибирске — приоритетная задача для Правительства Новосибирской области, мы будем продолжать оказывать помощь городу», — подчеркнул Губернатор.
В рабочей поездке на предприятие вместе с Губернатором принял участие председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.
В 2021 году произведена реорганизация, включающая объединение муниципальных автотранспортных предприятий №4, №8 и №10 и смену наименования на МКП г. Новосибирска «Новосибирскгортранс». Качество документов транспортного планирования города позволило принять участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и дважды, в 2021 и в 2022 годах, получить высокую оценку комиссии при Министерстве транспорта РФ.
За 2020–2022 гг. при поддержке Правительства Новосибирской области приобретено 205 единиц газомоторных автобусов (общий объём финансирования — более 3 млрд рублей). В том числе: 15 ед. модели МАЗ-103965 в рамках проекта «Народный бюджет»; 40 ед. модели НЕФАЗ 57.40.5299 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; 150 ед. в рамках заключенного контракта на оказание услуг финансового лизинга с АО «Сбербанк Лизинг». После обновления средний уровень износа автобусов предприятия, работающих на городских маршрутах, снизился с 91,1% до 25,9%.
В период 2021–2022 гг. проведена оптимизация маршрутной сети Первомайского и Советского районов с минимизацией и закрытием дублирующих маршрутов. Увеличено количество автобусов на действующих маршрутах и открыты новые автобусные маршруты. Общий объём перевозки пассажиров муниципальным наземным транспортом (автобус, троллейбус, трамвай) по отношению к коммерческим перевозчикам с 2019 по 2023 год увеличился с 32% до 45%, вместе с метрополитеном эта доля — более 52%.
Предприятие «Новосибирскгортранс» обслуживает 16 городских маршрутов, 4 пригородных и 2 летних, а также 6 межсубъектных (Кемерово, Барнаул, Томск, Белокуриха, Горно-Алтайск, Бийск), 2 межмуниципальных (Карасук, Краснозерское) и 2 международных маршрута (Караганда, Усть-Каменогорск — Республика Казахстан). Для обеспечения перевозок имеются 3 производственных площадки.