Андрей Травников обозначил задачи по развитию общественного транспорта Новосибирска

Губернатор обозначил основные акценты при развитии рынка муниципальных перевозок — это ремонт и реконструкция базы, обновление парка, повышение уровня комфорта для пассажиров. «Ситуация в 2019 году была близкой к катастрофической, когда муниципальные предприятия по автобусным перевозкам закрывали не более 7,5 процентов всего объёма, были разрушенные базы и очень изношенный парк. Сегодня это цифра доведена до 30%, база и парк постоянно обновляются. Перевозки — рынок конкурентный, не стои́т задача занять его целиком, но 30% — это минимальный порог для муниципальных предприятий, а вообще — лучше 50%. Я не раз говорил, что задача по обновлению подвижного состава общественного транспорта в Новосибирске — приоритетная задача для Правительства Новосибирской области, мы будем продолжать оказывать помощь городу», — подчеркнул Губернатор.