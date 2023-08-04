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Последний раз выплаты на сборы к школе семьям назначали в «ковидный год». Эту меру поддержки инициировал президент России Владимир Путин.
Государство решило позаботиться о семьях с детьми, которым пришлось нелегко в этот период. Ведь многие потеряли работу, получали зарплату меньше, чем обычно из-за больничных по коронавирусу. На подготовку к школе тогда выплачивали по 10 000 рублей в августе.
Сейчас ситуация в стране стабильная, несмотря на спецоперацию. Семьи по-прежнему ежемесячно получают пособия на детей в размере от 7,5 тысячи до 15,5 тысяч рублей. Поэтому о выплатах на школу ничего не слышно.
Однако финансовая помощь все-таки нужна некоторым родителям, чьи дети идут в первый класс или поступают в вуз. Выплаты для них подготовили региональные власти.
Согласно постановлению Правительства Новосибирской области № 349-п, подписанному губернатором Андреем Травниковым, «школьные» выплаты получат многодетные семьи на первоклассников.
Родителям помогут сертификатом в 5,5 тысяч рублей. На эти деньги они смогут купить ребенку форму, принадлежности и прочее.
Также разовое пособие в размере 11 тысяч рублей получат дети многодетных семей, которые поступили в вуз. Главное требование — они должны быть моложе 23 лет.