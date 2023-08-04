Государство решило позаботиться о семьях с детьми, которым пришлось нелегко в этот период. Ведь многие потеряли работу, получали зарплату меньше, чем обычно из-за больничных по коронавирусу. На подготовку к школе тогда выплачивали по 10 000 рублей в августе.