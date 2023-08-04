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Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2023 году — что известно

4 августа 2023, 00:35
Фото: 1MI
Выплаты получат первоклассники к 1 сентября
Правительство Новосибирской области подготовило постановление на выплаты первоклассникам к 1 сентября 2023 года. Однако деньги придут не всем и в новом размере — разбираемся кому и какую сумму ждать в августе.

«Школьные» выплаты от президента в 2023 году — будут или нет:

Последний раз выплаты на сборы к школе семьям назначали в «ковидный год». Эту меру поддержки инициировал президент России Владимир Путин.

Государство решило позаботиться о семьях с детьми, которым пришлось нелегко в этот период. Ведь многие потеряли работу, получали зарплату меньше, чем обычно из-за больничных по коронавирусу. На подготовку к школе тогда выплачивали по 10 000 рублей в августе.

Сейчас ситуация в стране стабильная, несмотря на спецоперацию. Семьи по-прежнему ежемесячно получают пособия на детей в размере от 7,5 тысячи до 15,5 тысяч рублей. Поэтому о выплатах на школу ничего не слышно.

Однако финансовая помощь все-таки нужна некоторым родителям, чьи дети идут в первый класс или поступают в вуз. Выплаты для них подготовили региональные власти.

Кому придут выплаты на сборы к школе в 2023 году в Новосибирске:

Согласно постановлению Правительства Новосибирской области № 349-п, подписанному губернатором Андреем Травниковым, «школьные» выплаты получат многодетные семьи на первоклассников.

Родителям помогут сертификатом в 5,5 тысяч рублей. На эти деньги они смогут купить ребенку форму, принадлежности и прочее.

Также разовое пособие в размере 11 тысяч рублей получат дети многодетных семей, которые поступили в вуз. Главное требование — они должны быть моложе 23 лет.

График выплаты детских пособий в августе 2023 года
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#Общество#Дети#Школа#Пособия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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