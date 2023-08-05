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В Новосибирске подростка ударили в лицо на игровой площадке

5 августа 2023, 10:40
Фото: pxhere. com
Подростка избили на игровой площадке
В Новосибирске подростка ударили в лицо на игровой площадке. При этом он никому не мешал.

«Подростка ударили с ноги в лицо на игровой площадке. Причины конфликта неизвестны», — сообщается в Telegram-канале " Новосибирск с огоньком «.

Утверждается, что подросток сидел, погруженный в себя. Возможно, это и разозлило агрессора.

Правоохранительные органы уже в курсе произошедшего.

» Информация о противоправных деяниях в отношении подростка, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном законом порядке. Проводится проверка. Полицейскими устанавливаются лица, зафиксированные на видеозаписи «, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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#Александр Ляхов#Подросток#Подростки#Избиение#Полиция#Происшествия#Новосибирск
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