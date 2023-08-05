В Новосибирске подростка ударили в лицо на игровой площадке

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
«Подростка ударили с ноги в лицо на игровой площадке. Причины конфликта неизвестны», — сообщается в Telegram-канале " Новосибирск с огоньком «.
Утверждается, что подросток сидел, погруженный в себя. Возможно, это и разозлило агрессора.
Правоохранительные органы уже в курсе произошедшего.
» Информация о противоправных деяниях в отношении подростка, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном законом порядке. Проводится проверка. Полицейскими устанавливаются лица, зафиксированные на видеозаписи «, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.