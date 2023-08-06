Также в этот день свой 90-летний юбилей отпразднует Первомайский район Новосибирска. В связи с этим уже с 11.00 утра в парке «Первомайский» начнется праздничная программа, старт которой даст эстрадно-симфонический оркестр под управлением Владислава Матуса, позже к нему присоединятся местные творческие коллективы.