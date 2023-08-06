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День железнодорожника 2023 в Новосибирске — где и как отмечают: программа праздника

6 августа 2023, 00:10
Фото: Pxhere. com
6 августа в России отметят День железнодорожника
6 августа в России отметят День железнодорожника. Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом в Западной Сибири. Поздравления будут принимать многие горожане, чьи судьбы связаны с железной дорогой. Программа праздника и расписание мероприятий — в материале Atas. info.

Основным мероприятием, в воскресенье 6 августа, станет спортивный праздник «Достигая цели-2023», проводимый Западно-Сибирской железной дорогой во всех регионах, где проходят ее пути.

Одной из важных частей праздника станет забег на 500,1520 метров и 10 километров. Его целью станет оснащение сенсорных комнат для коррекции психологических и физических проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, а также помощь центру для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей «Созвездие».Мероприятие стартует в оздоровительном комплексе «Локомотив» имени Федора Ивачева в Заельцовском парке.

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Также в этот день свой 90-летний юбилей отпразднует Первомайский район Новосибирска. В связи с этим уже с 11.00 утра в парке «Первомайский» начнется праздничная программа, старт которой даст эстрадно-симфонический оркестр под управлением Владислава Матуса, позже к нему присоединятся местные творческие коллективы.

Кроме того, жителей и гостей Первомайского района ожидает кавер-сет от группы Dallas Music Band, фаер-шоу, выступление барабанщиков и выставка ретро-автомобилей.

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#Александр Ляхов#Праздник#Программа#Новосибирск#Железная дорога#Транспорт#Новосибирская область
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