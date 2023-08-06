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Основным мероприятием, в воскресенье 6 августа, станет спортивный праздник «Достигая цели-2023», проводимый Западно-Сибирской железной дорогой во всех регионах, где проходят ее пути.
Одной из важных частей праздника станет забег на 500,1520 метров и 10 километров. Его целью станет оснащение сенсорных комнат для коррекции психологических и физических проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, а также помощь центру для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей «Созвездие».Мероприятие стартует в оздоровительном комплексе «Локомотив» имени Федора Ивачева в Заельцовском парке.
Также в этот день свой 90-летний юбилей отпразднует Первомайский район Новосибирска. В связи с этим уже с 11.00 утра в парке «Первомайский» начнется праздничная программа, старт которой даст эстрадно-симфонический оркестр под управлением Владислава Матуса, позже к нему присоединятся местные творческие коллективы.
Кроме того, жителей и гостей Первомайского района ожидает кавер-сет от группы Dallas Music Band, фаер-шоу, выступление барабанщиков и выставка ретро-автомобилей.