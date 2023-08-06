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В Новосибирске гуси приплыли на пляж Обского моря к отдыхающим

6 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
Гуси приплыли на пляж Обского моря в Новосибирске и повеселили отдыхающих. Об этом рассказали читатели Atas.info, добавив, что не все таким гостям обрадовались.

Птицы, как предположили сибиряки, прибежали к водоему с конного клуба, который находится неподалеку. Они нырнули в водохранилище и начали плескаться, не обращая внимания на людей.

«Некоторые хохотали и снимали гусей на видео, а кто-то испугался, начал возмущаться и собираться домой. Они же не безобидные, могут и напасть», — рассказали новосибирцы.

К тому же, как известно, фекалии гусей вызывают у некоторых людей дерматит и купаться рядом с ними не рекомендуется.

Фото: Елена Пушкарева

Напомним, ранее на пляже Обского моря в Новосибирске обнаружили змей — люди были напуганы.

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#Алина Шефер#Гуси#Обское море#Общество
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