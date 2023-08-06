В Новосибирске гуси приплыли на пляж Обского моря к отдыхающим

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Птицы, как предположили сибиряки, прибежали к водоему с конного клуба, который находится неподалеку. Они нырнули в водохранилище и начали плескаться, не обращая внимания на людей.
«Некоторые хохотали и снимали гусей на видео, а кто-то испугался, начал возмущаться и собираться домой. Они же не безобидные, могут и напасть», — рассказали новосибирцы.
К тому же, как известно, фекалии гусей вызывают у некоторых людей дерматит и купаться рядом с ними не рекомендуется.
Напомним, ранее на пляже Обского моря в Новосибирске обнаружили змей — люди были напуганы.