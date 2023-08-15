Депутата из Бердска Светлану Уварову задавил пассажирский автобус — она в реанимации

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Как узнал Бердск-Онлайн, 54-летняя Светлана вечером возвращался домой с дачи и попала в ДТП на трассе от станции Сельская. Сибирячка переходила дорогу, спешившись с велосипеда, и ее сбил автобус.
Автобус вез 24 пассажира из Новосибирска в Казахстан. Водитель нарушил дистанцию и чуть не столкнулся с другим транспортом, который ехал впереди. Чтобы этого избежать увернулся, не заметив на пути женщину.
Позже стало известно, что пострадавшей оказалась депутат из Бердска Светлана Уварова. Она получила закрытые переломы предплечья, ребер и таза, множественные ушибы и ссадины. Сейчас находится в реанимации.