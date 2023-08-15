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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Депутат из Бердска Светлана Уварова попала под автобус

Депутата из Бердска Светлану Уварову задавил пассажирский автобус — она в реанимации

15 августа 2023, 06:38
Фото: ГИБДД Искитима
Депутат из Бердска Светлана Уварова попала под автобус

Под Новосибирском автобус сбил депутата Светлану Уварову из Бердска

Депутат горсовета Бердска Светлана Уварова попала под пассажирский автобус 13 августа. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Как узнал Бердск-Онлайн, 54-летняя Светлана вечером возвращался домой с дачи и попала в ДТП на трассе от станции Сельская. Сибирячка переходила дорогу, спешившись с велосипеда, и ее сбил автобус.

Автобус вез 24 пассажира из Новосибирска в Казахстан. Водитель нарушил дистанцию и чуть не столкнулся с другим транспортом, который ехал впереди. Чтобы этого избежать увернулся, не заметив на пути женщину.

Позже стало известно, что пострадавшей оказалась депутат из Бердска Светлана Уварова. Она получила закрытые переломы предплечья, ребер и таза, множественные ушибы и ссадины. Сейчас находится в реанимации.


#Алина Шефер#18+#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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