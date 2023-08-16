atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Кандидатку в горсовет Бердска Янчак разместили на сайте знакомств

Кандидатку в горсовет Бердска Янчак разместили на сайте знакомств

16 августа 2023, 13:44
Фото: Скриншот: Виктор Бобровников/НГС
Кандидатка в горсовет Бердска от партии «Возрождение России» Кристина Янчак написала заявление в СК из-за анкеты на сайте знакомств. Девушка считает, что так «пошутили» ее конкуренты.

Ранее неизвестные развесили по городу ориентировки на Кристину. Якобы она бесследно пропала. Ей пришлось бегать по улицам целый день, чтобы листовки снять.

«Вся моя семья в ужасе от того, что происходит, наши телефоны уже две недели обрываются от звонков обеспокоенных друзей», — рассказал НГС Янчак.

Напомним, 28 июля в Бердске завершилась регистрация кандидатов выборы в горсовет. На два мандата претендуют 14 человек — одна из них Янчак.

#Депутат#Выборы#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям
Вчера, 03:31
Киллер расстрелял бизнесмена в Новосибирске — раскрыты подробности жуткого нападения
Сегодня, 08:14
Побои и песок в бензобаке: соседи воюют с руководством ТСЖ в Новосибирске
Сегодня, 05:55
Женщина из Новосибирска подняла вагиной вес в 14 кг и установила рекорд Гиннесса
Сегодня, 06:02
Новосибирский самолет едва не столкнулся с НЛО над Москвой
Сегодня, 06:12
105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии
Вчера, 02:46