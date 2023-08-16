Кандидатку в горсовет Бердска Янчак разместили на сайте знакомств

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Ранее неизвестные развесили по городу ориентировки на Кристину. Якобы она бесследно пропала. Ей пришлось бегать по улицам целый день, чтобы листовки снять.
«Вся моя семья в ужасе от того, что происходит, наши телефоны уже две недели обрываются от звонков обеспокоенных друзей», — рассказал НГС Янчак.
Напомним, 28 июля в Бердске завершилась регистрация кандидатов выборы в горсовет. На два мандата претендуют 14 человек — одна из них Янчак.