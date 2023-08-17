Как помочь многолетникам на даче? Рассказал эксперт

Во второй половине августа нужно пересадить пионы в специальную корневую яму, её размер должен быть не менее 50-50-50 сантиметров. В половину земли важно добавить перегной, глинистую почву нужно смешать с песком. Не помешает пара ложек золы и суперфосфата.