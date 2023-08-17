Как помочь многолетникам на даче? Рассказал эксперт

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Как сообщила Новым Известиям ландшафтный дизайнер Мария Громова, сейчас необходимо рассадить ирисы, поскольку они очень сильно разрастаются и могут задеть другие посадки. К тому же, важно обновить корневую систему.
Во второй половине августа нужно пересадить пионы в специальную корневую яму, её размер должен быть не менее 50-50-50 сантиметров. В половину земли важно добавить перегной, глинистую почву нужно смешать с песком. Не помешает пара ложек золы и суперфосфата.
Что же до роз, то их нужно обработать фунгицидами и инсектицидами для избавления от клещей и вредителей. Старые листья — особенно с пятнами — нужно срезать.