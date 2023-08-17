atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Розы нужно обработать от вредителей

Как помочь многолетникам на даче? Рассказал эксперт

17 августа 2023, 09:08
Фото: pxhere. com
Розы нужно обработать от вредителей
В августе у дачников наступает горячая пора перед осенью. Как в подобных условиях сохранить многолетние растения? Рассказал эксперт.

Как сообщила Новым Известиям ландшафтный дизайнер Мария Громова, сейчас необходимо рассадить ирисы, поскольку они очень сильно разрастаются и могут задеть другие посадки. К тому же, важно обновить корневую систему.

Во второй половине августа нужно пересадить пионы в специальную корневую яму, её размер должен быть не менее 50-50-50 сантиметров. В половину земли важно добавить перегной, глинистую почву нужно смешать с песком. Не помешает пара ложек золы и суперфосфата.

Что же до роз, то их нужно обработать фунгицидами и инсектицидами для избавления от клещей и вредителей. Старые листья — особенно с пятнами — нужно срезать.

Читайте также:
За что могут оштрафовать дачников в Новосибирской области летом 2023 года
#Александр Ляхов#Дача#Цветы#Экология#Россия
Подпишитесь
Футбольному судье FIFA спасли жизнь на борту самолета Москва — Новосибирск
Сегодня, 01:52
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Сегодня, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Сегодня, 06:59
Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных
Сегодня, 04:39
Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев
Сегодня, 07:30
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Сегодня, 02:20