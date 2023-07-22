За что могут оштрафовать дачников в Новосибирской области летом 2023 года

На своем участке разводить костер и готовить шашлык разрешается, но есть ограничения, которые связаны с пожарной безопасностью. С началом весны 2023 года можно будет разводить огонь для уничтожения мусора и листвы на расстоянии не менее 15 метров от строений. Также следует выбирать площадку для мангала в небольшом отдалении от дома и сараев, чтобы избежать возможности пожара. Штрафы за нарушение этих правил могут составлять от 2 до 4 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме — до 20 тысяч рублей. Если от вашего действия начнется пожар, штраф может достигать 50 тысяч рублей.