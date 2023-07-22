За что могут оштрафовать дачников в Новосибирской области летом 2023 года

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:33
На своем участке разводить костер и готовить шашлык разрешается, но есть ограничения, которые связаны с пожарной безопасностью. С началом весны 2023 года можно будет разводить огонь для уничтожения мусора и листвы на расстоянии не менее 15 метров от строений. Также следует выбирать площадку для мангала в небольшом отдалении от дома и сараев, чтобы избежать возможности пожара. Штрафы за нарушение этих правил могут составлять от 2 до 4 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме — до 20 тысяч рублей. Если от вашего действия начнется пожар, штраф может достигать 50 тысяч рублей.
Запрещено устраивать нелегальные свалки на дачных участках, а также необходимо следить за состоянием земли и пропалывать сорняки. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Также важно не разводить карантинные растения, например, борщевик, иначе штраф может составлять от 5 тысяч рублей для дачника и до 1,5 миллиона рублей для владельца сельхозназначения.
Если вы случайно сбили беспилотник, вам могут предъявить обвинение в порче чужого имущества. Стоит обратиться в Росавиацию, чтобы пожаловаться на его владельца. Также стоит помнить о законе о тишине — избегать громкой музыки и шумного поведения с 21:00 до 9:00. Штрафы за нарушение этого правила составляют от 1 до 3 тысяч рублей.
Гражданам запрещено самостоятельно выкапывать колодцы и скважины на своих участках без соответствующих сертификатов. Туалеты необходимо строить на расстоянии не менее 12 метров от жилья и 8 метров от колодца. За нарушение данных правил предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.
На территории СНТ запрещена мойка и ремонт автомобилей (штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, при обнаружении загрязнения почвы — до 10 тысяч рублей). Суть в том, что моющие средства могут навредить растениям, почве и тд. Также стоит помнить о правилах парковки: запрещено ставить машины слишком близко к водоемам и водоохранным зонам. Штрафы за неправильную парковку составляют до 5 тысяч рублей для автомобилистов-дачников и до 400 тысяч рублей для организаций.
Все правила и штрафы, которые мы описали, помогут вам избежать проблем на даче и сделать ваш отдых приятным и безопасным.