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Жители Новосибирска рассказали о своих тратах на отдыхе в 2023 году

Новосибирцы потратили около полумиллиона рублей на курорты России — где отдыхали

18 августа 2023, 07:38
Фото: 1MI
Жители Новосибирска рассказали о своих тратах на отдыхе в 2023 году

Туристы из Новосибирска пожаловались на дорогостоящий отдых в России

Жители Новосибирска рассказали о своих тратах на отдыхе в 2023 году. Пожаловались, что курорты России им обошлись дороже, чем зарубежные.

Семьи из четырех человек в августе ездила в Сочи на неделю. Отпуск на Черном море им обошелся почти в 450 тысяч рублей. Это включая перелеты, гостиницу, еду и экскурсии, пишет BFM-Новосибирск.

При этом сибиряки вспоминают, что за недельный тур по Турции в прошлом году платили около 200 000 рублей за всю семью.

Также дорогим отказался отдыха на Алтае в этом году. Пара новосибирцев отдала за 10 дней курорта около 100 тысяч рублей. Столько обычно тратили двое заграницей.

Ради экономии сибиряки выбирают отдых «дикарями» — в палатках.

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#Алина Шефер#Отдых#Туризм#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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