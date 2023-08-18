Новосибирцы потратили около полумиллиона рублей на курорты России — где отдыхали

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Семьи из четырех человек в августе ездила в Сочи на неделю. Отпуск на Черном море им обошелся почти в 450 тысяч рублей. Это включая перелеты, гостиницу, еду и экскурсии, пишет BFM-Новосибирск.
При этом сибиряки вспоминают, что за недельный тур по Турции в прошлом году платили около 200 000 рублей за всю семью.
Также дорогим отказался отдыха на Алтае в этом году. Пара новосибирцев отдала за 10 дней курорта около 100 тысяч рублей. Столько обычно тратили двое заграницей.
Ради экономии сибиряки выбирают отдых «дикарями» — в палатках.