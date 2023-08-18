Областной бюджет поможет городу приобрести технику для содержания зелёных зон

Самое главное, добавил он, что каждый реализуемый проект — это объединение сил всех участников: «В 2018 году бывали ситуации: сквер отремонтирован, а к нему примыкает дом и там все бурьяном заросло и никому не пришло в голову его скосить. А сейчас каждый проект — это объединение усилий. Здесь сквер в рамках областной программы, здесь глава нашел возможность вместе с управляющими компаниями навести порядок вдоль домов, тут депутаты проводят благоустройство по наказам избирателей. Получается, что общими усилиями преображается огромная территория. Здорово, что в Новосибирске и Новосибирской области это теперь хорошая и практически повсеместная традиция».