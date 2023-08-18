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Жительнице Новосибирска компенсировали 1000 рублей за оформленный на нее микрозайм

Жительнице Новосибирска компенсировали 1000 рублей за оформленный на нее микрозайм

18 августа 2023, 08:40
Фото: 1MI
Жительнице Новосибирска Елене Гавровской выплатили компенсацию морального вреда в 1000 рублей за оформленный на нее по ошибке микрозайм. Об этом пишет НГС.

Несколько месяцев назад Елена узнала, что на нее мошенники оформили 5 000 рублей в МФО «VIVA Деньги». Сразу она принялась обзванивать специалистов компании, но никто проблему решить не помог. Она поехала в Москву за свой счет и обратилась в Зюзинский суд — его она выиграла, если это так можно назвать.

Женщине присудили компенсацию в размере 1000 рублей. На эту сумму оценили потраченные нервы и деньги на билеты до Москвы. При этом сама сибирячка просила минимум 100 тысяч рублей.

«Это меньше даже, чем по аналогичным искам, которые в том же суде выигрывали другие обманутые», — поделилась Елена.

Жалкую тысячу рублей списали со счета микрофинансовой организации. А вот аферистов еще не нашли. Уголовное дело до сих пор открыто.

#Займ#Долг#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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