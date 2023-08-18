Жительнице Новосибирска компенсировали 1000 рублей за оформленный на нее микрозайм

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Несколько месяцев назад Елена узнала, что на нее мошенники оформили 5 000 рублей в МФО «VIVA Деньги». Сразу она принялась обзванивать специалистов компании, но никто проблему решить не помог. Она поехала в Москву за свой счет и обратилась в Зюзинский суд — его она выиграла, если это так можно назвать.
Женщине присудили компенсацию в размере 1000 рублей. На эту сумму оценили потраченные нервы и деньги на билеты до Москвы. При этом сама сибирячка просила минимум 100 тысяч рублей.
«Это меньше даже, чем по аналогичным искам, которые в том же суде выигрывали другие обманутые», — поделилась Елена.
Жалкую тысячу рублей списали со счета микрофинансовой организации. А вот аферистов еще не нашли. Уголовное дело до сих пор открыто.