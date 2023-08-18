Жительнице Новосибирска компенсировали 1000 рублей за оформленный на нее микрозайм

Несколько месяцев назад Елена узнала, что на нее мошенники оформили 5 000 рублей в МФО «VIVA Деньги». Сразу она принялась обзванивать специалистов компании, но никто проблему решить не помог. Она поехала в Москву за свой счет и обратилась в Зюзинский суд — его она выиграла, если это так можно назвать.