Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
На следующей неделе среднесуточная температура воздуха составит +26 градусов. Все рабочие дни будут солнечными, не дождливыми.
«Ближе к выходным, 26 и 27 августа, ожидаются небольшие ливни и сильный ветер с порывами до 10-15 м/с. В эти дни температура воздуха составит +23…+25 градусов днем, до +15 ночью», — сообщил дежурный синоптик гидрометцентра.
В последнюю неделю августа начнет холодать. В среднем воздух будет прогреваться до +18…+20°C днем. Еще прохладнее будет по ночам.
Также на приближение осени станет намекать усиление порывов ветра — каждый день он будет разгоняться все сильнее и сильнее. Начнутся бесконечные дожди.