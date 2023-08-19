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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске

Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске

19 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI
Последние дни лета порадуют жителей Новосибирска теплом. Об этом сообщают синоптики, добавляя, что дождей тоже практически не будет.

На следующей неделе среднесуточная температура воздуха составит +26 градусов. Все рабочие дни будут солнечными, не дождливыми.

«Ближе к выходным, 26 и 27 августа, ожидаются небольшие ливни и сильный ветер с порывами до 10-15 м/с. В эти дни температура воздуха составит +23…+25 градусов днем, до +15 ночью», — сообщил дежурный синоптик гидрометцентра.

В последнюю неделю августа начнет холодать. В среднем воздух будет прогреваться до +18…+20°C днем. Еще прохладнее будет по ночам.

Также на приближение осени станет намекать усиление порывов ветра — каждый день он будет разгоняться все сильнее и сильнее. Начнутся бесконечные дожди.

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#Алина Шефер#Погода на неделю#Осень#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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