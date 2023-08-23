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В новосибирском селе обнаружен очаг бешенства

Село в Купинском районе закроют на два месяца из-за бешенства

23 августа 2023, 07:18
Фото: 1MI
В новосибирском селе обнаружен очаг бешенства
В Купинском районе введен двухмесячный карантин. Причиной стали выявленные случаи бешенства среди животных.
«В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 „О ветеринарии“, на основании представления начальника управления ветеринарии Новосибирской области от 17.08.2023 №33:
1. Установить с 22.08.2023 по 20.10.2023 на территории села Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», — указано в распоряжении губернатора Новосибирской области.
Об установлении карантина на территории села Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области

В течение указанного периода запрещается посещение села посторонними лицами (в частности, подсобного хозяйства по улице Набережная, 51), ввоз и вывоз восприимчивых животных (за исключением привитых от бешенства), перемещение за пределы очага бешенства и снятие с них шкур. Кроме того, в период карантина не будут проводиться ярмарки и отлов животных в зоопарки.

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#Происшествия#Новосибирская область#Бешенство#Карантин#Александр Ляхов
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