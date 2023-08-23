Село в Купинском районе закроют на два месяца из-за бешенства

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
«В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 „О ветеринарии“, на основании представления начальника управления ветеринарии Новосибирской области от 17.08.2023 №33:
1. Установить с 22.08.2023 по 20.10.2023 на территории села Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», — указано в распоряжении губернатора Новосибирской области.
В течение указанного периода запрещается посещение села посторонними лицами (в частности, подсобного хозяйства по улице Набережная, 51), ввоз и вывоз восприимчивых животных (за исключением привитых от бешенства), перемещение за пределы очага бешенства и снятие с них шкур. Кроме того, в период карантина не будут проводиться ярмарки и отлов животных в зоопарки.