Село в Купинском районе закроют на два месяца из-за бешенства

В течение указанного периода запрещается посещение села посторонними лицами (в частности, подсобного хозяйства по улице Набережная, 51), ввоз и вывоз восприимчивых животных (за исключением привитых от бешенства), перемещение за пределы очага бешенства и снятие с них шкур. Кроме того, в период карантина не будут проводиться ярмарки и отлов животных в зоопарки.