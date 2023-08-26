ТОП-10 фото с исторического фестиваля «Княжий двор» в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В субботу, 26 августа, в Заельцовском парке на окраине Новосибирска начался традиционный ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор». В нем принимают участие десятки клубов, объединяющих реконструкторов из разных регионов Сибири, мастера рукоделия, музыканты и любители истории.
На изготовление точной копии средневековых доспехов у реконструкторов уходят годы и значительные суммы денег.
На фестивале представлены фрагменты самых разных исторических эпох — от состязаний русских богатырей и золотоордынских багатуров до схваток европейских рыцарей.
Но гости фестиваля могут не только окунуться в боевую составляющую жизни предков. Можно изучить и быт людей, которые жили столетия наазад.
Для физически крепких гостей есть более брутальные развлечения. Например, почувствовать себя в роли кузнеца.
Мастера художественной ковки наглядно показывают, на что способен виртуозный кузнец.
Можно попробовать поиграть на аутентичных музыкальных инструментах.
Еще одно популярное развлечение — мастер-классы по приготовлению еды по старинным рецептам и технологиям.
Фестивальные площадки продолжат работу в воскресеенье, 27 августа. Вход на фестиваль бесплатный.