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Турниры средневековых воинов традиционно собирают больше всего зрителей

ТОП-10 фото с исторического фестиваля «Княжий двор» в Новосибирске

26 августа 2023, 12:47
Фото: vk.com/knyazhiydvor
Турниры средневековых воинов традиционно собирают больше всего зрителей
Фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор»-2023 стартовал в Заельцовском парке. На десятках площадках проходят сражения воинов, мастер-классы и дегустации еды времен средневековья

В субботу, 26 августа, в Заельцовском парке на окраине Новосибирска начался традиционный ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор». В нем принимают участие десятки клубов, объединяющих реконструкторов из разных регионов Сибири, мастера рукоделия, музыканты и любители истории.

Ристалище латного турнира - одна из самых ярких площадок фестиваляРисталище латного турнира - одна из самых ярких площадок фестиваля
Ристалище латного турнира - одна из самых ярких площадок фестиваля
Фото: vk.com/knyazhiydvor

На изготовление точной копии средневековых доспехов у реконструкторов уходят годы и значительные суммы денег.

Далеко не все учатники сражений делают латы самостоятельно, так что мастера, которые владеют техникой изготовления доспехов, неплохо зарабатываютДалеко не все учатники сражений делают латы самостоятельно, так что мастера, которые владеют техникой изготовления доспехов, неплохо зарабатывают
Далеко не все учатники сражений делают латы самостоятельно, так что мастера, которые владеют техникой изготовления доспехов, неплохо зарабатывают
Фото: vk.com/knyazhiydvor

На фестивале представлены фрагменты самых разных исторических эпох — от состязаний русских богатырей и золотоордынских багатуров до схваток европейских рыцарей.

Чтобы орудовать такой дубиной, воистину надо быть богатыремЧтобы орудовать такой дубиной, воистину надо быть богатырем
Чтобы орудовать такой дубиной, воистину надо быть богатырем
Фото: vk.com/knyazhiydvor

Но гости фестиваля могут не только окунуться в боевую составляющую жизни предков. Можно изучить и быт людей, которые жили столетия наазад.

На мастер-классах научат делать древние обереги и расскажут, как раньше шили одеждуНа мастер-классах научат делать древние обереги и расскажут, как раньше шили одежду
На мастер-классах научат делать древние обереги и расскажут, как раньше шили одежду
Фото: vk.com/knyazhiydvor

Для физически крепких гостей есть более брутальные развлечения. Например, почувствовать себя в роли кузнеца.

К наковальне с удовольствием встают не только мужчины, но и хрупкие девушкиК наковальне с удовольствием встают не только мужчины, но и хрупкие девушки
К наковальне с удовольствием встают не только мужчины, но и хрупкие девушки
Фото: vk.com/knyazhiydvor

Мастера художественной ковки наглядно показывают, на что способен виртуозный кузнец.

Искуссный мастер может сделать как боевые доспехи, так и выковать железную розуИскуссный мастер может сделать как боевые доспехи, так и выковать железную розу
Искуссный мастер может сделать как боевые доспехи, так и выковать железную розу
Фото: vk.com/knyazhiydvor

Можно попробовать поиграть на аутентичных музыкальных инструментах.

Похоже, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сломала ноготь, пытась извлечь звуки из гуслейПохоже, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сломала ноготь, пытась извлечь звуки из гуслей
Похоже, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сломала ноготь, пытась извлечь звуки из гуслей
Фото: vk.com/id657422180

Еще одно популярное развлечение — мастер-классы по приготовлению еды по старинным рецептам и технологиям.

Испечь хлебную лепешку в русской печи с первого раза получается далеко не у всехИспечь хлебную лепешку в русской печи с первого раза получается далеко не у всех
Испечь хлебную лепешку в русской печи с первого раза получается далеко не у всех
Фото: vk.com/knyazhiydvor

Фестивальные площадки продолжат работу в воскресеенье, 27 августа. Вход на фестиваль бесплатный.

Но за участие в мастер-классах придется заплатитьНо за участие в мастер-классах придется заплатить
Но за участие в мастер-классах придется заплатить
Фото: vk.com/knyazhiydvor
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#Общество#Новосибирск#Фестиваль#Историческая реконструкция#Рыцари
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