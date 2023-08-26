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Гастрофестиваль проходит в Новосибирске во второй раз

Гастрофестиваль «В Сибири — есть!» проходит на Михайловской набережной в Новосибирске

26 августа 2023, 11:00
Фото: horecasiberia.ru
Гастрофестиваль проходит в Новосибирске во второй раз
Фестиваль гастрономического искусства и гостеприимства проходит на главной набережной Новосибирка. В течение двух дней гостей будут удивлять необычными блюдами

В субботу, 26 августа, в Новосибирске стартовал фестиваль гастрономического туризма «В Сибири — есть!». В большом празднике еды на Михайловской набережной принимают участие рестораторы и отельеры из Новосибирска, Хакасии, Тувы, Алтайского края, Омска, Якутии, Москвы и других российских регионов. Большая ярмарка, где представлены различные блюда и кулинарные изыски сопровождается мастер-классами, презентациями и семинарами, запланирован большой кулинарный баттл для любителей и профессионалов.

На фестивале можно научиться тонкостям кулинарного искусства под руководством опытных поваровНа фестивале можно научиться тонкостям кулинарного искусства под руководством опытных поваров
На фестивале можно научиться тонкостям кулинарного искусства под руководством опытных поваров
Фото: horecasiberia.ru

Кроме того, фестиваль включает в себя и деловую программу, в рамках которой участники обсудят формирование региональных гастрономических концепций и повышение привлекательности внутреннего туризма.

Фестиваль продлится два дня, 26 и 27 августа. Ожидается, что кулинарные площадки посетят около 100 тысяч человек.

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#Общество#Новосибирск#Туризм#Еда#Рестораны
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