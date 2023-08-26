Гастрофестиваль «В Сибири — есть!» проходит на Михайловской набережной в Новосибирске

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В субботу, 26 августа, в Новосибирске стартовал фестиваль гастрономического туризма «В Сибири — есть!». В большом празднике еды на Михайловской набережной принимают участие рестораторы и отельеры из Новосибирска, Хакасии, Тувы, Алтайского края, Омска, Якутии, Москвы и других российских регионов. Большая ярмарка, где представлены различные блюда и кулинарные изыски сопровождается мастер-классами, презентациями и семинарами, запланирован большой кулинарный баттл для любителей и профессионалов.
Кроме того, фестиваль включает в себя и деловую программу, в рамках которой участники обсудят формирование региональных гастрономических концепций и повышение привлекательности внутреннего туризма.
Фестиваль продлится два дня, 26 и 27 августа. Ожидается, что кулинарные площадки посетят около 100 тысяч человек.