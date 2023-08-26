Гастрофестиваль «В Сибири — есть!» проходит на Михайловской набережной в Новосибирске

В субботу, 26 августа, в Новосибирске стартовал фестиваль гастрономического туризма «В Сибири — есть!». В большом празднике еды на Михайловской набережной принимают участие рестораторы и отельеры из Новосибирска, Хакасии, Тувы, Алтайского края, Омска, Якутии, Москвы и других российских регионов. Большая ярмарка, где представлены различные блюда и кулинарные изыски сопровождается мастер-классами, презентациями и семинарами, запланирован большой кулинарный баттл для любителей и профессионалов.