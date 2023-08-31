17-летние подростки перевернулись и разбились на мотоцикле в Новосибирской области

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В ночь на 31 августа в Убинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух 17-летних подростков, которые ехали на мотоцикле. Об этом информируют в Telegram-канале «Дороги с Кузнецовым».
Инцидент произошел на трассе Убинское-Кундран, примерно на 10-м километре. По данным ведомства, молодой водитель не справился с управлением и мотоцикл перевернулся на дороге.
Как результат, оба подростка получили ранения различной тяжести. Их состояние требует медицинской помощи.