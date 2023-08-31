atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:39

Published Сегодня, 01:39

Modified Сегодня, 01:41

Updated Сегодня, 01:41

Пострадали несовершеннолетние

17-летние подростки перевернулись и разбились на мотоцикле в Новосибирской области

31 августа 2023, 01:39
Фото: 1MI
Пострадали несовершеннолетние

В Новосибирской области два 17-летний подростка разбились на мотоцикле

Два 17-летних подростка в Новосибирске перевернулись на мотоцикле и получили ранения различной степени тяжести.

В ночь на 31 августа в Убинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух 17-летних подростков, которые ехали на мотоцикле. Об этом информируют в Telegram-канале «Дороги с Кузнецовым».

Инцидент произошел на трассе Убинское-Кундран, примерно на 10-м километре. По данным ведомства, молодой водитель не справился с управлением и мотоцикл перевернулся на дороге.

Как результат, оба подростка получили ранения различной тяжести. Их состояние требует медицинской помощи.

Фото: ГИБДД по НСО
#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Мотоцикл#Подростки#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
В Новосибирске разваливается «профессорский дом»: памятнику отказали в капремонте
Вчера, 06:25
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27