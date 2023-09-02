Двое с черепно-мозговой: в Оби на полном ходу столкнулись иномарки

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, экипаж скорой помощи и наряд ДПС. Сообщается о троих пострадавших, один из них получил переломы и госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Двое других тоже находятся в больнице с черепно-мозговыми травмами.