Двое с черепно-мозговой: в Оби на полном ходу столкнулись иномарки

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
«Возле микрорайона „Геодезия“ на Энергетиков, 1, случилась авария, в которой поучаствовали водители кроссовера Mazda CX-7, универсала Toyota Probox и автомобиля Subaru Forester. Движение на данном участке затруднено», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «Вконтакте».
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, экипаж скорой помощи и наряд ДПС. Сообщается о троих пострадавших, один из них получил переломы и госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Двое других тоже находятся в больнице с черепно-мозговыми травмами.