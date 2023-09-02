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Пострадавшие находятся в больнице

Двое с черепно-мозговой: в Оби на полном ходу столкнулись иномарки

2 сентября 2023, 06:43
Фото: 1MI
Пострадавшие находятся в больнице
В городе Обь произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадавшие получили серьезные травмы.
«Возле микрорайона „Геодезия“ на Энергетиков, 1, случилась авария, в которой поучаствовали водители кроссовера Mazda CX-7, универсала Toyota Probox и автомобиля Subaru Forester. Движение на данном участке затруднено», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, экипаж скорой помощи и наряд ДПС. Сообщается о троих пострадавших, один из них получил переломы и госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Двое других тоже находятся в больнице с черепно-мозговыми травмами.

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#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария#Соцсети#Александр Ляхов
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