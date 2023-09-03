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Пенсионерка пропала под Новосибирском

Под Новосибирском пропала 75-летняя пенсионерка в красной олимпийке

3 сентября 2023, 08:22
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Пенсионерка пропала под Новосибирском
Пожилая женщина пропала в городе Обь под Новосибирском 3 сентября. Поиски организовали волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Пропавшую зовут Татьяна Высокос. Ей 75 лет, нуждается в медицинской помощи.

«Женщина ушла из дома сегодня утром и не вернулась. При этом оставила очки, без которых обычно не выходит. Родственники сразу заподозрили неладное и обратились к нам. У нее проблемы со здоровьем, с памятью», — уточнили волонтеры.

Пенсионерка может быть одета в красную олимпийку, спортивные штаны и коричневые туфли. Женщина худая, ростом 160 см., с собой очки не брала.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Лиза Алерт#Пропала
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