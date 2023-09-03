Под Новосибирском пропала 75-летняя пенсионерка в красной олимпийке

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Пропавшую зовут Татьяна Высокос. Ей 75 лет, нуждается в медицинской помощи.
«Женщина ушла из дома сегодня утром и не вернулась. При этом оставила очки, без которых обычно не выходит. Родственники сразу заподозрили неладное и обратились к нам. У нее проблемы со здоровьем, с памятью», — уточнили волонтеры.
Пенсионерка может быть одета в красную олимпийку, спортивные штаны и коричневые туфли. Женщина худая, ростом 160 см., с собой очки не брала.