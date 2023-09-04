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Участники СВО смогут проголосовать на выборах

В зоне СВО открыли избирательные участки для новосибирцев

4 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Участники СВО смогут проголосовать на выборах
Новосибирцы, принимающие участие в специальной военной операции на территории Украины, смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата в губернаторы. Выборы главы региона пройдут с 8 по 10 сентября.

Участки для голосования будут, по возможности, открыты в пунктах временной дислокации военнослужащих. Их основной целью является предоставление возможности людям реализовать свое избирательное право.

«Ребята сегодня самоотверженно исполняют свой гражданский долг, защищая Родину, и наша задача, там, где это возможно, — помочь им проголосовать», — пояснила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Напомним, что в единый день голосования — 8, 9 и 10 сентября — состоятся выборы губернатора Новосибирской области. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

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#Новосибирск#Выборы#Голосование#СВО#Зона СВО#Александр Ляхов
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