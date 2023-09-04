В зоне СВО открыли избирательные участки для новосибирцев

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Участки для голосования будут, по возможности, открыты в пунктах временной дислокации военнослужащих. Их основной целью является предоставление возможности людям реализовать свое избирательное право.
«Ребята сегодня самоотверженно исполняют свой гражданский долг, защищая Родину, и наша задача, там, где это возможно, — помочь им проголосовать», — пояснила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
Напомним, что в единый день голосования — 8, 9 и 10 сентября — состоятся выборы губернатора Новосибирской области. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.