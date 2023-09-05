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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

На новосибирские дороги опустится туман

Новосибирских водителей предупреждают о туманном сентябре

5 сентября 2023, 06:23
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
На новосибирские дороги опустится туман
В Новосибирской области установится туманная погода. В связи с этим водителям нужно быть осторожными.
«По данным Западно-Сибирского УГМС, в утренние и ночные часы на некоторые районы Новосибирской области опустится туман. Это погодное явление способствует ухудшению видимости на дорогах. Высокий риск ДТП будет наблюдаться на участках с высоким трафиком движения, особенно в пригородных направлениях», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

При этом самыми опасными считаются участки федеральных и территориальных трасс в Бердске, Искитимском, Черепановском, Мошковском и Болотнинском районах. Соблюдать осторожность нужно и в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах.

Чтобы не попасть в аварию, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не допускать резких маневров. При тумане рекомендуется двигаться со скоростью не более 10 километров в час и включить ближний свет фар. целях безопасности не следует останавливаться на проезжей части и обгонять впереди идущий транспорт.

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#Происшествия#Новосибирская область#Погода#МЧС#Туман#Александр Ляхов
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