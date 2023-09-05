Новосибирских водителей предупреждают о туманном сентябре

Чтобы не попасть в аварию, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не допускать резких маневров. При тумане рекомендуется двигаться со скоростью не более 10 километров в час и включить ближний свет фар. целях безопасности не следует останавливаться на проезжей части и обгонять впереди идущий транспорт.