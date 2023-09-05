Новосибирских водителей предупреждают о туманном сентябре

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
«По данным Западно-Сибирского УГМС, в утренние и ночные часы на некоторые районы Новосибирской области опустится туман. Это погодное явление способствует ухудшению видимости на дорогах. Высокий риск ДТП будет наблюдаться на участках с высоким трафиком движения, особенно в пригородных направлениях», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.
При этом самыми опасными считаются участки федеральных и территориальных трасс в Бердске, Искитимском, Черепановском, Мошковском и Болотнинском районах. Соблюдать осторожность нужно и в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах.
Чтобы не попасть в аварию, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не допускать резких маневров. При тумане рекомендуется двигаться со скоростью не более 10 километров в час и включить ближний свет фар. целях безопасности не следует останавливаться на проезжей части и обгонять впереди идущий транспорт.