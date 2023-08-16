МЧС назвало причину появления радужных пятен на Оби в Новосибирске

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Утром 15 августа огромное пятно неизвестного происхождения было замечено на акватории возле жилого комплекса «Марсель» в Октябрьском районе. На место происшествия прибыли специалисты, которые установили барьеры и начали собирать загрязняющие вещества. В МЧС региона заверили, что угроза была локализована.
«Ситуацию и проведение работ контролирует оперативная группа, находящаяся на месте. Беспилотники задействованы для осуществления мониторинга с воздуха», — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, источником загрязнения стала сливная труба, через которую в реку попали промышленные стоки. Пока не уточняется, с какого конкретно предприятия попали отходы в реку.