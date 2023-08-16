МЧС назвало причину появления радужных пятен на Оби в Новосибирске

Утром 15 августа огромное пятно неизвестного происхождения было замечено на акватории возле жилого комплекса «Марсель» в Октябрьском районе. На место происшествия прибыли специалисты, которые установили барьеры и начали собирать загрязняющие вещества. В МЧС региона заверили, что угроза была локализована.